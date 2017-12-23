打滑撞賓士！8萬估價單讓她看傻 網洗臉：佛心車主

打滑撞賓士！8萬估價單讓她看傻 網洗臉：佛心車主(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

不瞭解車種及車價的人，發生交通事故時，自然對於維修的估價費用很陌生。一名女網友PO文抱怨，開著福特Focus汽車的丈夫，從地下室開上坡時，期間疑似汽車打滑，造成追撞後方賓士，雖然損壞狀況並沒有很嚴重，但估價單一出後，維修部分竟達16項，要價超過8萬元，讓她驚呼「會修到這麼多樣嗎？」

原PO先生的車開上坡時，期間不小心打滑往下追撞後方賓士車頭(圖翻攝自/爆怨公社) 原PO先生的車開上坡時，期間不小心打滑往下追撞後方賓士車頭(圖翻攝自/爆怨公社)

該名人妻在《爆怨公社》寫道，先生的車開上坡時，期間不小心打滑往下追撞後方賓士車頭，她表明自己不懂車，但初步以照片認定，對方的車頭燈還亮著，看起來損壞狀況似乎不是很嚴重，過程中未經協商就送廠維修，但收到估價單後卻讓她相當錯愕。

估價單顯示，共有11項東西需維修，之後還追加5項，其中包含前保險桿、散熱器集風罩、右前大燈、前保險桿烤漆等，總共要價超過8萬元。原PO透露「壞到這麼多東西真的很傻眼…黑字是車廠填的紅字似乎是保險人員事後填上的，因為是保險公司拿材料給車廠修」。由於她們沒有強制險或其他保險，也不會推卸責任，而該賠的一定會賠，只是想詢問其他網友，這樣的價格是否合理。

估價單(圖翻攝自/爆怨公社) 估價單(圖翻攝自/爆怨公社)

此篇貼文掀起網友熱議，紛紛表示大讚這個價格很佛心「佛心車主」、「原po真的是好傻好天真啊！這價格應該是佛心鄰居價了吧！」、「合理！原廠的價錢，你可能準備賣腎了」、「我的也是被輕輕碰了一下，保險桿卡勾斷裂無法接回，回原廠就要8千多，賓士車主真的夠佛心了」、「進口車的零件很複雜。這樣撞回原廠10萬跑不掉。說真的，這樣真的不貴，外面保養廠的價格，趕快付一付和解書簽一簽，不然惹毛車主回原廠再估一次重修，絕對五倍價錢以上！」

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