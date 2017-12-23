豪擲177萬網交「白皙正妹」連手都沒牽到 真相讓他超傻眼

男子被白皙正妹（左）迷得神魂顛倒，但對方真實身分是個宅男（左）（翻攝微博）

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中國大陸湖南一名肖姓男子，一年前與一名自稱叫做「沈若熙」的女子展開網戀。肖男為了討對方歡心，前前後後匯款將近39萬人民幣（約177萬新台幣）給對方並不斷要求見面，但女子卻利用各種理由避不見面，肖男這時才驚覺自己可能遭詐騙，連忙報警處理。

根據警方調查，與肖男網戀的網婆其實根本就不是什麼「白皙正妹」，「沈若熙」本人其實是一名沉迷網路遊戲的男子，因為缺錢花用才會在網路上用正妹照片來詐騙。

肖姓男子去年8月透過交友網站，認識了一名皮膚白皙、外表清秀的女網友，而對方的名字「沈若熙」也相當夢幻，立刻與對方展開交往。在交往過程中，女方還傳了好幾張照片給肖男，肖男也因此被迷得神魂顛倒。

而在兩人交往沒多久以後，沈若熙就不斷利用生病、投資等等理由要錢，而男方也因為愛昏頭就先後匯了39萬元人民幣給對方，但當肖男要求見面時，對方又顧左右而言他開始推託拒絕，這時肖男才大夢初醒，驚覺自己受騙上當，連忙報警處理。

在聽到肖男描述後，警方認為這是一宗非常典型的電信詐騙案，在經過10多天的調查後，警方也順利逮捕詐騙的嫌犯，而這時他們也才發現，肖男愛得死去活來的白皙正妹，本人竟然是一名沉迷遊戲的易姓宅男。

易男供稱，他因為沉迷網路遊戲而缺錢花用，因此才會利用以前女同事的照片透過交友網站亂槍打鳥，利用各種理由詐取財物，少則100、200元，多則甚至能達到上萬，目前易男也因詐騙被警方依法刑事拘留。

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