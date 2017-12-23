訂飲料配合店家改單 女大生竟被外送員傳訊怒嗆：是怎樣？

都約好時間了還被嗆，真的很無辜！（圖／shutterstock／翻攝爆怨公社）

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無緣無故被嗆真的是佛也發火！一名女網友在臉書上發文抱怨，指出自己昨（22）日跟飲料店訂外送，本來要約中午12點，但店家要求12點30分她也同意了，沒想到當天外送員卻在12點9分就到現場，在疑似等不到人後氣得傳訊息怒譙女大生「你是要不要出來拿飲料？現在是怎樣？」讓還在上課的她超傻眼。

女網友在臉書社團《爆怨公社》大吐苦水「今天跟某飲料店訂飲料，昨天打電話本來是訂今天中午12:00，但接電話的小姐說12:00他們那邊有一個單12:30方便嗎？我說沒問題那就明天中午12:30」而她當天也再三確認時間與價錢，但沒想到外送員在12點9分就開始打電話給她，接著就傳簡訊嗆她，「到底是誰的問題⋯⋯？」

從網友PO出的對話截圖中可見，外送員的語氣相當不客氣，更咄咄逼人的問女網友「是要不要出來拿飲料」、「是要不要接電話」、「你現在是怎樣」。女網友接著補充，在訂飲料時就有先說好是上課時間不方便接電話，最後同學去拿飲料時對方臉還很臭。

網友看了之後，也紛紛留言開始討論起店員暴怒的可能性「大概是你不接電話，以為要棄單，通常提早到會比晚到好（服務業正常觀念）下次就講清楚你12:30前無法出來拿，也無法接電話。他語氣不好是不對，但別想太多了。」、「可能之前有被放鳥過，不然就是聖誕節前被甩心情不好」、「就遇到8+9店員而已阿」、「應該就是交接不清楚，遇到這種外送員真的很白爛，連基本的尊重禮貌都不會」。

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