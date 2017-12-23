被收養男驗DNA找生母 發現親兄與他擦肩而過「3年」

2017年12月23日 10:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有時候緣分的總總巧合，時常讓人感到驚奇。美國喬治亞大學一名20歲學生基倫‧格雷姆(Kieron Graham)從小被人收養，不過對於生母及其他兄弟姊妹的模樣，始終非常好奇，之後他的養母讓他去做DNA比對測試，意外發現符合條件的人竟與他同校，甚至還曾上過同一門課。

從小被收養的基倫很感激養父母的養育之恩，但他對於生母的事情仍感到好奇，總是向養母提起，不過養母始終沒有做好準備告訴他，直到今年聖誕節前夕，養母給他一份DNA套件讓他做測試。收到分析結果後，發現符合比對的是一名叫文森特‧甘特(Vincent Ghant)的男子，而且就住在他家附近。

格雷姆趕緊與對方聯繫，證實兩人真的是親兄弟，而他們的母親蕭恩(Shawn Ghant)透露，當時基倫出生時，文森特已經9歲了，但由於家中經濟困頓，逼不得已才將3個月大的基倫讓別人收養，從那天起她時時擔心小兒子的安危，沒想到一家人還有機會能相認，讓她直呼這真的是聖誕節最棒的禮物。

最巧的是，基倫與兄弟文森特在同一間大學讀書，同樣主修政治系，甚至還上過同一門課，過去在學校3年的時間，他們在校園擦身而過，卻不知道對方就是自己的親兄弟，讓人驚呼緣份的奇妙之處。

All three of us ☺️ pic.twitter.com/6e6ceLCyP7 — kieron (@kc_graham) December 15, 2017