偷白袍潛伏醫院半年！男被逮羞喊「想當醫師娘！」

偷白袍潛伏醫院半年！男被逮羞喊「想當醫師娘！」(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

想擔任醫師一職，必須具備醫學上的專業知識。日前澳洲一名男子尼可拉斯(Nicholas Brett Delaney)，潛伏進醫院長達半個月，不僅給自己取醫師假名，還竊取醫院制服及門禁卡，每天準時上下班打卡、與同事聊天，直到東窗事發被逮後，尼可拉斯才坦承假冒醫師的原因，竟是為了「尋找未來老公」。

現年25歲的尼可拉斯(Nicholas Brett Delaney)，從今年5月到12月期間，假冒醫師的身分，偷取醫院裡的制服、門禁卡等，甚至還在醫師袍上仿製名牌，自稱「Nick Delaney醫生」，每天認真到醫院上班，準時打卡、與同事聊天，分別潛伏進位於布里斯本的Lady Cilento兒童醫院及Ronald McDonald兒童福利醫院。

25歲的尼可拉斯(Nicholas Brett Delaney) 25歲的尼可拉斯(Nicholas Brett Delaney)(圖翻攝自/Herald Sun)

但對於醫學一竅不通的他，與同事聊天時僅聊些生活瑣事，只要聊到醫護相關的話題，他就會想辦法離開回避，直到一名同事發現事有蹊翹，便在暗中觀察尼可拉斯，發現他對於醫療的問題根本答不出來，於是趕緊向上呈報此狀況，才讓整起荒謬事件曝光。

尼可拉斯被逮後坦言，潛伏進醫院是為了給自己「找一個醫生老公」。事後，遭潛入的醫院表示，並沒有聘用過這名「Nick Delaney醫生」，而對於醫院遭外人潛入一事，院方也開始檢討醫院裡的保全系統，也將全面提升人員及出入的管制。

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