自閉童天籟嗓音百萬網友陶醉 母感動：被世界接受了

2017年12月23日 14:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

英國一名10歲患有輕度自閉症的男孩，雖然不善於社交，但他天生擁有好歌喉，近日他嘗試在超市扯開嗓子高歌，精湛的轉音技巧與天籟般嗓音，讓不少路過民眾駐足欣賞，而影片被上傳至臉書後，累積百萬次觀看次數，甚至還吸引唱片公司的注意，讓他有望錄製慈善唱片。

患有高功能自閉症(high functioning autism)的考特尼(Calum Courtney)，在社交上有很大的障礙，不過他對於音樂卻非常有天分，日前他與家人至埃塞克斯郡巴西爾登區(Basildon)逛Asda超市，期間他站在中庭高唱著名歌手Smokey Robinson的名曲「Who’s Loving You」，天籟般的嗓音讓不少人停下腳步欣賞。

當時考特尼的母親將過程拍攝下來，原本是要傳給丈夫觀看，沒想到他的姑媽將影片上傳至臉書，吸引百萬網友觀看，讓考特尼一夕爆紅。而考特尼得知許多人喜歡他的歌喉，興奮地在家裡狂奔、歡呼，他沒有想過大家會喜歡他，考特尼的母親透露「考特尼很努力在適應社會，這也表示他終於被這個世界接受了」。

考特尼的母親提到，考特尼的音樂天分遺傳至祖父母，從18個月大時就自學打鼓。而考特尼的好嗓音，也吸引音樂監製的注意，甚至邀請他於1月初至錄音室，錄製他首張慈善單曲唱片，還被邀請與歌手EmileSandé和JP Cooper，在NSPCC冬季慈善舞會上同台演出，讓考特尼興奮不已。