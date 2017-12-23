抹茶「拿鐵」不是咖啡？專業網友神解惑

2017年12月23日 16:17 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

冷颼颼的冬天來上一杯熱呼呼的飲料是再幸福不過了，但卻有網友發文表示，日前到超商點了一杯「熱抹茶拿鐵」，店員一邊攪拌抹茶粉、一邊按下「拿鐵」按鈕，讓另一名店員看傻眼，趕緊制止並告知「是抹茶加牛奶」，這才讓他頓悟，原來這類型飲品的「拿鐵」指的是「牛奶」而不是「咖啡」，冷知識在版上掀起網友熱烈討論！

抹茶拿鐵如何調配，讓許多網友感到相當疑惑，頻頻驚呼「現在才知道『拿鐵』不是拿鐵」、「我也以為抹茶拿鐵是咖啡，感覺味道會很怪，所以從沒買過。」、「一直以為抹茶拿鐵有咖啡欸」。

連鎖咖啡品牌推出「抹茶拿鐵」（左）與「草莓歐蕾」（右）飲品，兩者皆為「加牛奶」意思。（資料照／業者提供）

對此，有網友解釋「Latte其實指的是牛奶（義大利文）」、「拿鐵本來就是牛奶啊...加牛奶的咖啡叫做拿鐵咖啡」、「拿鐵在義大利是專指牛奶，但拿鐵咖啡太好喝，紅到全世界都知道，一個東西太紅就會有縮語，所以簡稱拿鐵」。

另外還有網友補充「拿鐵」（Latte）與「歐蕾」（au lait）差別，「拿鐵跟歐蕾都是『加鮮奶』的意思，差別是前者是濃縮咖啡+鮮奶，後者是美式咖啡+鮮奶」、「拿鐵跟歐蕾都是牛奶阿！一個是義大利語一個是法語」、「以台灣的叫法，咖啡歐蕾跟拿鐵咖啡是差在奶泡有無」，討論串讓不少網友恍然大悟，紛紛驚呼「長知識了！」