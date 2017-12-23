俄性感女模僅用杯子遮點 火辣尺度56萬網友噴鼻血

俄羅斯人在許多網友印象中是驍勇善戰的「戰鬥民族」，不過經常能看見她們的正妹，不僅顏值高而且各個性感火辣，堅毅的眼神中帶點性感嫵媚。俄羅斯模特兒安娜塔西亞(Anastasia Martzipanova)擁有精緻臉蛋，而她也毫不吝嗇與人分享她的好身材，IG上更吸引56萬名粉絲追蹤。
Ну раз вам нравятся домашние фото, держите ещё одно) нежное и зимнее❄❄❄ (уже ведь можно, 1 декабря как никак). Я живу за городом и мне безумно нравится проводить такие снежные дни здесь. Вы не поверите, но у меня уже даже готов тыквенный пирог #настроениезима . )) А вы любите проводить время на природе за чертой города, или всё таки сумасшедший темп города это ваше?
來自俄羅斯聖彼得堡的安娜塔西亞(Anastasia Martzipanova)現年27歲，從事模特兒這行已有5年的時間，IG上經常能看見她的工作與生活照，她的眼神時而堅定時而性感，讓人彷彿在觀看一張張藝術照，由於她的拍攝尺度都非常大膽，也吸引美國、韓國及日本等各國粉絲追蹤。
Лето близко! Решила вплотную заняться спортом, чтобы попа как орех и всё такое)) Домой пока купила утяжелители по 2,5 кг, эспандер для грудных мышц, коврик и спорт одёжку @profitwear_catalog . А со следующей недели иду на персональные тренировки к @laurita_iynbor ) скоро увидите что будет 😉 #style #типаблогер #фитоняшка #всемспорт
許多網友直呼「你的臉蛋和身材都好夢幻，讓人忍不住想獻吻」、「我好愛你的身材曲線」、「如果能娶你為妻，一定很幸福」、「這個身材太完美！根本是從天堂來的」、「嫁給我吧！」、「這個魔鬼身材，讓人凍未條啊！」