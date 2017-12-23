俄性感女模僅用杯子遮點 火辣尺度56萬網友噴鼻血

俄性感女模僅用杯子遮點 火辣尺度56萬網友噴鼻血(圖翻攝自IG/martzipanova)

友善列印
/綜合報導

俄羅斯人在許多網友印象中是驍勇善戰的「戰鬥民族」，不過經常能看見她們的正妹，不僅顏值高而且各個性感火辣，堅毅的眼神中帶點性感嫵媚。俄羅斯模特兒安娜塔西亞(Anastasia Martzipanova)擁有精緻臉蛋，而她也毫不吝嗇與人分享她的好身材，IG上更吸引56萬名粉絲追蹤。

來自俄羅斯聖彼得堡的安娜塔西亞(Anastasia Martzipanova)現年27歲，從事模特兒這行已有5年的時間，IG上經常能看見她的工作與生活照，她的眼神時而堅定時而性感，讓人彷彿在觀看一張張藝術照，由於她的拍攝尺度都非常大膽，也吸引美國、韓國及日本等各國粉絲追蹤。

Good morning, my dear friends!) I like delicious coffee and sunny weather. So it will be a great day!☕️🥐

Martzi || Stag Party（@martzipanova）分享的貼文 於 張貼

許多網友直呼「你的臉蛋和身材都好夢幻，讓人忍不住想獻吻」、「我好愛你的身材曲線」、「如果能娶你為妻，一定很幸福」、「這個身材太完美！根本是從天堂來的」、「嫁給我吧！」、「這個魔鬼身材，讓人凍未條啊！」

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