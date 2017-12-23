高薪單身姑帶公婆出國 卻逼兄嫂「幫忙出資」 網：毒菇！

高薪單身姑帶公婆出國 卻逼兄嫂「幫忙出資」 網：毒菇！(示意圖/《遺憾拼圖》劇照)

友善列印

先前藝人小嫻和何守正傳出婚變，何守正的2位姊姊也加入戰局，慘遭網友謔稱「毒菇」。近日就有一名女網友PO文抱怨，自己與丈夫每個月都會給公婆2萬元的奉養金，但2位月薪高達7萬元的小姑卻每年藉由帶公婆出國玩，逼他們夫妻倆出資贊助，讓她相當不解，直說「為什麼單身女子的想法總是讓人無言呢？ 難道是我太小氣嗎？」

女網友在《BabyHome寶貝家庭親子網》的「親子討論區」PO文表示，自己與丈夫每月會支出2萬元的奉養金給公婆，而每年報稅時，公婆、阿嬤都是給其他2位月薪在7萬元以上的單身小姑們申報，從來都沒有計較。

但讓她在意的是，2位小姑每年會帶公婆出國遊玩，卻每每要夫妻倆出資，「小姑叫我們贊助公婆其中一人的旅費」，讓她無法接受，直說：「完全就是好康沒得分，要出錢一定要公家出的感覺，難道是我太小氣嗎？」

女網友認為，孝順並沒有錯，但不能強逼著別人以「孝順」的名義逼著出錢。其他網友則紛紛表示，「什麼事都她們先決定好，再叫別人要照單全收，沒有尊重別人」、「她們大概認為你們很有錢吧，主要是妳老公他願意」、「我家也有單身菇，也是一個頭痛人物」、「這些事情無法期待別人能理解，因為每個家的狀況都不同，唯有溝通才能解決問題」。

另外，也有網友認為丈夫孝順父母並沒錯，「今天妳公婆或姑敢提出要求，而妳老公願意買單，當老婆的就不要太多意見較好，站在老公的立場，他孝順他父母有何不對？」、「若今天是小姑們支付公婆旅費，但要你們夫妻帶公婆出國，妳應該更不願意吧！除非你們負擔這筆費用已經造成家庭經濟困難，再請老公溝通，不然真的不用太計較。」

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