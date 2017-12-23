車停出入口「囚禁車庫」 車主不移還揮拳喊：只會檢舉別人

2017年12月23日 20:42 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日台中一名男子抱怨地主時常將車停在車庫出入口，導致車輛無法進出，屢勸不聽之下打電話請警察開單，沒想到地主竟向警方理論：「私人土地上警察沒有權力開單」，經溝通無效後，兩人爆發肢體衝突，地主還怪男子「只會檢舉別人」，讓男子氣到在臉書上痛罵：「真是個優質的大樓啊！」

一名蔣姓網友在臉書《爆料公社》控訴，1日下午他正準備從大樓停車場將車子開出來，卻發現有輛車子擋在一樓機械車庫口，且已不是第一次，於是請警察開單處裡，這時閔姓車主從住家下樓，蔣男告知他不可將車擋在門口影響住戶權益，閔男不但不理會，反而要警方回來理論，堅持「停在私人土地上警察沒有權力開單」。

此時以樓管自居的何姓鄰居聽見爭執聲後也下樓協調，同時他也是閔男租客，因此站在閔男角度對著蔣男飆罵三字經，於是蔣男拿出手機準備蒐證，結果閔男一看到後大喊「我有肖像權」，接著跑過來大力推了蔣男兩次並揮拳，直到閔男親戚回家無法停進車庫，他這才將車子移開讓親戚停車。

地主閔男將車停在大樓車庫前，擋住出入口，還對住戶揮拳，抱怨「只會檢舉別人」。（圖／爆料公社）

蔣男表示，爭執過程將近三個鐘頭，當下不少鄰居在場目睹這一切，但閔男依然不為所動，「重點是閔先生一家人跟我爭論車子只是臨停而已，結果臨停人在場都沒有主動移車。」甚至責怪蔣男「只會檢舉別人」。

另外，蔣男指出閔男是該棟大樓地主，靠收房租賺錢，整棟大樓只有3戶不是閔男所有，而他就是其中一戶，時常遭到其他住戶打壓，並爆料繳交管理費都被用在私人財產上，「大樓只會要我們配合，我們要大樓改善缺失卻一件事都做不到，設備損壞將近一年還沒有修理，大樓要大家停紅線結果被開紅單卻怪大樓裡的人，都是大樓幹部所為。」

不少網友看後感到相當氣憤，怒批「好囂張」、「這應該可以提告了！」、「一種財大氣粗的味道」、「我想他就是要逼你搬走，這樣整棟就快都變他的了」、「整棟大樓只有三戶不是他的，他完全當成私人財產了，管委會全都他的人」。