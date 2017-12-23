殘忍！冷血男「單手投擲幼貓」 墜地哀號聲讓人心碎

殘忍！冷血男「單手投擲幼貓」 墜地哀號聲讓人心碎（翻攝instagram）

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／綜合整理

近年來，社群網站流行起「限時動態」，讓用戶無時無刻紀錄生活點滴，不過卻也有不肖人士用來炫耀自身惡行惡狀。近日國外網站流傳一段影片，一名年輕男子以單手握著幼貓，下一秒將其往遠處拋飛，並拍下幼貓重摔在馬路正中央的畫面，虐貓影片讓不少網友看後火冒三丈，怒批冷血！

國外一名網名為查理（Charlie）的16歲少年，日前在個人instagram上分享了一則限時動態，可見他一臉得意地抱著一隻剛出生沒多久的幼貓，看似不過比手掌心再大一些，隨後他將幼貓當做鉛球一樣丟擲，拋到前方柏油路上，墜地時明顯可以聽見遠方傳來的劇烈撞擊聲及淒厲哀號聲，讓人看了相當心碎。

FOX福斯新聞台的知名記者比爾（Bill Melugin）也看不下去，要求網友趕緊肉搜該名男子身分。(圖翻攝自Bill Melugin twitter) FOX福斯新聞台的知名記者比爾（Bill Melugin）也看不下去，要求網友趕緊肉搜該名男子身分。(圖翻攝自Bill Melugin twitter)

而虐貓男子與拍攝男子卻不以為然，全程嬉笑，還在動態上寫下「BRO CHILL」(兄弟，放鬆點)的標語，讓不少網友看後相當氣憤，直呼冷血：「要是被我找到，我就殺了你」，更在網路上發起肉搜活動，就連FOX福斯新聞台的知名記者比爾（Bill Melugin）也在推特表示「肉搜該名少年，並把他交給警察，給他一些教訓」。

面對網友不斷撻伐，該名男子隨後關閉帳號，但仍敵不過網友法眼，靠著位置追蹤發現，他上網位置在加拿大安大略省，經調查發現，他是當地幫派成員之一，平常興趣就是拍攝殘忍影片炫耀，當地警方獲報後已迅速將他逮捕到案。而遭到拋飛的幼貓生命跡象穩定，受到強烈撞擊的牠僅腿部骨折，目前正在復原當中。

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