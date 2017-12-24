《長江七號》小惡霸長大了！超正模樣網友不敢置信

2017年12月24日 08:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「星爺」周星馳自導自演的《長江七號》，已上映10周年，其中反串小男童「小狄」的女星徐嬌，長大後模樣更是讓不少人戀愛了，經常出現在新聞版面，不過其中反串的角色不只她一人，在電影裡飾演小惡霸「陳俊生」也是一名女生，囂張跋扈的模樣讓觀眾印象深刻，最近她曝光近照，超反差的空靈模樣讓許多人難以置信。

曝光的照片模樣與兒時判若兩人，讓網友直呼「空靈系女神」(圖翻攝自/娱乐圈小九)

《長江七號》裡的小惡霸「陳俊生」，在電影中處處找小狄的麻煩，尤其她梳著一顆油頭，高傲的模樣更是讓人恨的牙癢癢，不過其實她也是一名女童星，本名「黃蕾」，但演完該部電影後她便消失在演藝圈。近日微博「北電中戲的那些美女們」釋出的照片中，指出今年編導藝考生中，有一名來自四川成都的女孩，而她就是扮演《長江七號》陳俊生的黃蕾。

《長江七號》裡的小惡霸陳俊生本名「黃蕾」(圖翻攝自/娱乐圈小九)

《長江七號》裡的小惡霸陳俊生本名「黃蕾」(圖翻攝自/娱乐圈小九)

曝光的照片模樣與兒時判若兩人，擁有水汪汪大眼、高挺鼻梁，讓網友不敢置信，直呼「空靈系女神」、「女大十八變」、「確實長大以後好看很多啊！可是小時候我還真以為是個小男孩」、「難以置信！為什麼長江七號會這麼出乎意料」還有人開玩笑表示「這髮際線…是本人無疑啦！」