解嚴30年政府依然惡劣！抗議女上衣遭扯 赤裸被警壓制

女子被脫衣壓制，網友氣得大罵「解嚴三十年，政府依然惡劣！」（翻攝臉書）

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反《勞基法》修惡大遊行昨（23）日登場，但在過程中不斷發生警民衝突，遊行在晚間結束後不少人仍占據周邊道路而遭警方驅離。有網友在深夜在臉書貼出有抗議的女性，疑似在與警方發生衝突的過程中被扯掉上衣，並上束帶壓制的畫面，讓他氣得大罵「解嚴三十年，政府依然惡劣！」對此，警方則是澄清，衣服是女方自己要脫的，當時女警還不斷阻止她大喊不要脫。

該名網友PO出照片並描述事發經過，「世新勞權小組的人剛被壓上警備車，衣服被拉扯，被上束帶，被三名警方壓在車上」，網友指出，這張照片是到關渡時被女子拖下車時他們的同行「被叫下來」幫她穿褲子的畫面。

臉書粉專《公民行動影音紀錄資料庫》隨後也分享了這名抗議女子遭到壓制的影片，女子疑被警方脫衣，上半身赤裸，褲子被拉一半，手被上束帶，用黑色袋子包裹身體，當時女子不斷大喊「警察怎麼可以用束帶限制人民的人身自由」、「這樣逮捕比脫我衣服還過分」，而警察則表示女子行為是在「煽動群眾、 癱瘓交通、佔據道路」，所以才會依警察職權行使法第8條來管束。

相關照片與影片被轉貼到批踢踢八卦板後也引發網友熱議，「執勤拉扯能扯到女生上身衣服都不見？條子在警校都學這個嗎」、「這讓我想起當年學運說要幹爆女暴民的警察」、「關渡晚上才十幾度， 居然脫人衣褲」，不過也有網友質疑不應看圖說故事，「誰知道她是不是脫衣抗議被逮捕」、「話別說太滿，到時候海水退潮就知道誰沒穿褲子。」

對於被指控脫抗議民眾衣服，台北市中正一警分局今（24日）早舉行記者會對外說明，指出女子是在被衝突過程中上衣不慎撩起，接著她就開始自行脫衣，當下女警還不斷大喊不要脫，女警擋在她身上是為了不讓她身體曝光。

公民行動影音紀錄資料庫
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