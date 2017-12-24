被譏戴綠帽！他與黑人妻生下白女兒 4年後知真相

被譏戴綠帽！他與黑人妻生下白女兒 4年後知真相(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

基因的奧秘！一名60歲白人柏金斯（Christopher Perkins），4年前與牙買加籍的黑人妻子生下一名女兒，原本以為孩子會混合兩人基因特色，殊不知出生的孩子竟擁有藍眼睛、白肌膚，讓他們相當錯愕。在看在外人眼裡，許多人都暗指柏金斯被戴綠帽，直到近日才知道，其實女兒的狀況極為罕見，而且百萬人之中才會出現一個。

蒂拉(Tiara)一出生就擁有藍眼睛、白皮膚(圖翻攝自/每日郵報) 蒂拉(Tiara)一出生就擁有藍眼睛、白皮膚(圖翻攝自/每日郵報)

45歲布雷克（Sophia Blake）與丈夫柏金斯原本育有一女，她綜合父母的基因，因此膚色也較黑，不過4年前生下了蒂拉(Tiara)，她卻擁有超白皮膚、藍眼睛及咖啡金髮色，當時她驚訝不已，頻頻問醫護人員「這真是我小孩嗎？」起初布雷克猜想，女兒未來可能會隨著年齡增長，膚色與髮色也會變得較深，但經過4年後卻沒因此改變。

布雷克（Sophia Blake）與大女兒的合照(圖翻攝自/每日郵報) 布雷克（Sophia Blake）與大女兒的合照(圖翻攝自/每日郵報)

布雷克透露，孩子的膚色與她不同，也為她們帶來許多困擾，當她向外人介紹自己的女兒時，許多人都會露出狐疑的表情，先前至醫院做檢查時，布雷克還曾被對方問「是社工人員還是監護人」，且隨著蒂拉漸漸長大，也發現自己與母親的差異，但布雷克卻不知道該如何解釋。對於經常要向外人解釋蒂拉是自己所生的孩子，讓布雷克開始感到厭煩。

近日醫師對此解釋，由於深膚色是顯性基因，因此當父母是黑人或黑白混血時，深膚色占有主宰的優勢，生下來的孩子大多會帶有深色膚色，而布雷克家族中可能隱藏白人基因，所以才會導致孩子生下來像白人一樣，但這種現象其實十分罕見。布雷克表示，儘管膚色不同，但認識她們後會發現，其實母女倆有許多共通點。

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