慘！忠誠度比不過床上功夫 劈腿女就愛壞男人

2017年12月24日 11:06 陳慶餘

在愛情裡，不被愛的才是第三者！美國加州一名劈腿女日前登上YouTube知名節目《To Catch a Cheater》，並且在節目上找來辣妹測試她的兩名男友到底誰對她比較忠誠，結果沒想到測試結果卻超展開。

影片中，劈腿女表示兩名男友史提夫（Steve）與達尼爾（Darnell）都不知道對方的存在，但是為了知道這兩名男友是否對自己忠誠，因此才會找節目來幫忙，藉由路邊的辣妹搭訕的方式，來測試兩人到底會不會起色心。

首先登場的是一號男友史提夫，面對身材火辣的辣妹誘惑，史提夫則是不斷隱瞞自己有女友的事實，對於女方的盛情邀約也立刻同意，還迫不急待的表示自己今晚就有空，而且他就住在附近，希望辣妹能和他共度一夜春宵。

不過史提夫顯然是老江湖，在談話過程中也再三確認女方的意圖，並詢問對方會不會和他收錢，而女方則表示自己不是來賣的，最後兩人在分開時仍依依不捨，還親吻擁抱了一下，種種行為讓躲在螢幕後面監視的劈腿女整個看傻眼。

達尼爾的反應讓劈腿女相當滿意（影片截圖）

接著登場的是二號男友達尼爾（Darnell），而他的反應也正好與史提夫完全相反，面對辣妹不斷撫摸、身體接觸的攻勢，達尼爾顯得相當正直，始終不為所動的他也告訴辣妹自己正在等女友，接著就離開現場，避免辣妹持續騷擾，專情程度堪稱滿分，而劈腿女顯然也對達尼爾的表現相當滿意。

看完了兩名男友的表現後，女子表示對史提夫的行為相當失望，而達尼爾則是讓她相當感動，不過劈腿女也坦言，在心裡面她還是愛史提夫勝過達尼爾，因為史提夫的床上功夫比較好，她會再找機會與史提夫坐下來好好談一談。

女子坦言比較愛史提夫，因為他…比較厲害（影片截圖）

對於女子的選擇，主持人們也感到相當驚訝，「這就像你去商店買牛奶，但你明明家裡就有養牛一樣！」由於女子先前曾表示史提夫沒工作，而他在測試中的表現根本就是個渣男，反觀達尼爾不僅當過兵、身材好、還很專情，因此完全無法理解劈腿女在想什麼，最後甚至還建議女子乾脆去交第三個男友算了，「反正你已經有個白人男友和黑人男友，取個中間值也不錯」。