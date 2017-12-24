「大樓消失一半」台南人嚇壞 霧濛濛原因是這個

「大樓消失一半」台南人嚇壞 霧濛濛原因是這個(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

前陣子因為空氣污染問題，讓不少網友恐慌。近日台南一名網友清晨外出時，發現路上霧濛濛一片，且大樓的上半部幾乎看不見，讓該名網友不禁聯想到先前的空汙問題，並將照片上傳至粉絲團，引發網友討論。

「大樓消失一半」台南人嚇壞 霧濛濛原因是這個 「大樓消失一半」台南人嚇壞 霧濛濛原因是這個(圖翻攝自/爆廢公社)
網友貼出台中市的霧濛濛狀況(圖翻攝自/爆廢公社) 網友貼出台中市的霧濛濛狀況(圖翻攝自/爆廢公社)

一名女網友在《爆廢公社》問「整個霧濛濛，是空污？還是？」她一早外出，發現台南被籠罩在一片霧裡，由照片可看出，高樓的上半部已消失一半，道路上的車輛也開啟車燈行駛，讓不少網友質疑是否因空汙造成。而此狀況不只出現在台南，各縣市網友也表示「全台灣都這樣」、「台中一樣」、「高雄也這樣」、「雲林斗六也是」、「南投草屯也霧的很嚴重」。

臉書專頁《天氣即時預報》也解釋霧濛濛原因(圖翻攝自臉書/天氣即時預報) 臉書專頁《天氣即時預報》也解釋霧濛濛原因(圖翻攝自臉書/天氣即時預報)

臉書專頁《天氣即時預報》也對此解釋「冬季回暖，通常空氣就容易大範圍轉差，這個觀念請牢記。空氣污染嚴重，懸浮微粒濃度高，會幫助『起霧』，因此外頭霧霧的是『霧+污染物』」、「由於高壓出海變性帶來迴流東風，海峽也有局部環流將華南沿岸污染物帶往台灣，造成「本地污染嚴重堆積中(主要)」與「境外污染移入(次要)」，目前整個西半部，都是空污籠罩」。

分辨霧霾及霧的方法(圖翻攝自臉書/天氣即時預報) 分辨霧霾及霧的方法(圖翻攝自臉書/天氣即時預報)

而它們先前也曾教導如何分辨霧霾及霧，當看見空氣霧濛濛一片，首先要查詢「相對濕度」與「AQI（空氣品質指標）」兩者，因有些霧氣是乾淨的，而有些則是髒的。到下午霧氣若散了，表示相對濕度降低，但空氣還是霧霧的話，這就可能是霾了，且拍照還能拍到污染物。

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