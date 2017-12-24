握有40人「必殺黑名單」 公安射殺長官後潛逃

新化縣公安局在微博上發布陳男的懸賞公告（翻攝微博）

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中國大陸湖南新化縣週五（22日）晚間，發生一起恐怖的公安持槍殺人案件，一名在同事眼中是個好警察的46歲男子陳建湘，竟在連開3槍殺死2名男子後潛逃，就有知情人士出面爆料，陳男還握有一份「殺人黑名單」，凡是和他有過節的人，不管是黑道還是白道都是他的目標。

綜合媒體報導，事發當晚新化縣公安局在微博上發布陳男的懸賞公告，指出陳男涉有重嫌，要求民眾若是見到犯人，請立刻報警處理，並注意自身安全，若是提供線索將可獲得5萬人民幣（約新台幣22萬）的獎金，直接抓獲者更可獲得10萬元人民幣（約新台幣44萬）的獎金。

據了解，陳男從警10多年，隸屬於負責國內反間諜偵察任務、俗稱國保大隊的國內安全保衛局，至於他用來行兇的槍則是和公安局防爆大隊借來的。有網友爆料指出，陳男握有一份殺人名單，「跟他有過節的，全都要殺掉」、「他擬好了名單，點名要殺公安局長陳鷹，西河派出所所長，梅苑派出所所長，還有他同事，還有社會上混的大哥，共40多人」

23日凌晨，警方對外公布兩名死者身分，分別是新化縣教育局一名36歲的鄒姓職員，以及一名剛下班的58歲段姓工人，兩人都曾和陳男有過節。警方強調，目前省、市、縣三級公安機關均為此啟動重大案件偵辦機制，正全力展開追捕陳男當中。

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