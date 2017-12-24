14歲男異常曠課2個月 檢查發現身體藏「7種人格」

2017年12月24日 14:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「24個比利」是根據一名多重人格患者，以傳記方式寫出的小說，不過在大陸最近也出現這類的患者。杭州一名14歲男學生，這2個月來不斷曠課，且非常討厭上學，讓父母感到相當憂心，帶去醫院檢查後發現，原來他的身體裡住了7種不同的人格。

根據《浙江新聞》報導，14歲的湯一軒(化名)近2個月陸續曠課，且拒絕去上學，但父母也問不出原因，擔心是否因心理出問題導致，因此帶往樹蘭（杭州）醫院精神衛生科諮詢，起初他僅坦言是因為自己情緒不好，但在醫生的深入交談後發現驚人原因。

原來湯姓學生的身體裡住著7種人格，分別是缺乏安全感的自卑湯姓學生、冷漠男、反社會人格中年男子、身材壯碩且有暴力傾向的男子、理智成熟男、面無表情男及小女孩。一開始他以為這些人格是自己幻想的，直到最後才發現並不是，他努力讓自己表現的正常一點，但卻難以控制。

湯一軒透露，他從小學六年級就知道身體裡住了其他人，而且每個人的性格、年齡都不一樣，但都屬於他自己。在洗澡時，他會感覺到身後站了很多人在吵架，其中一個小女孩會哭著跑來勸架，但吵架聲仍沒有停止，他最後只好用毛巾把自己的頭包起來，由於身體裡住了其他人的靈魂，讓他漸漸地感覺到壓力。

不過，湯一軒大部分的記憶都是共享的，有一次班上來了一名代課老師，但班上同學都不喜歡他，於是湯一軒就帶頭連署要學校把老師換掉，還有一次打鬧讓同學骨折，他甚至要求同學不准告訴別人，還編造出故事欺騙老師，讓原本乖巧聽話的他變得暴力又無理，而且其他6種人格不斷跑出來爭執，讓他情緒崩潰，對生活也感到恐懼。

有些孩子為了應付不愉快的情緒，會主動分離出副人格，就是為了保護自己(示意圖/達志影像)

心理醫生表示，多重人格往往是因情感受創引發，且以童年時期最為常見，但從湯一軒的童年記憶裡並未有遭虐或不愉快的狀況，唯一有可能的是，他的父母過去因事業繁忙，曾將湯一軒託至幼兒園一個星期，當時他內心產生強烈遭拋棄的感覺，之後更在幼兒園哭鬧、破壞物品等，他的父母才將他帶回家。

而孩子為了應付這種情緒，會主動分離出副人格來保護自己，一部分是為了用來忍受不愉快的事情，而另一部分則是用來繼續過正常生活。湯一軒腦中出現的小女孩，與他小時候希望媽媽再生個妹妹有關，而理智成熟的男子，也可能是他未來期望成為的模樣，不過導致性格分裂的主因仍待觀察，因為多重人格的現象極為罕見也較棘手。