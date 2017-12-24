剛保養完離開就煞車失靈！網友揭黑幕：原廠沒比較好

剛保養完離開就煞車失靈！網友揭黑幕：原廠沒比較好（圖／爆料公社）

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／綜合整理

嚇死寶寶了！一名車主日前將愛車開回原廠進行保養，才剛領回車子開上高速公路不到20分鐘，在準備下交流道時就發生煞車失靈，「煞車故障燈亮起，煞車踩到底車子都還沒有減速」，打電話請原廠「拖回去」檢查，沒想到技師竟到現場「開回去」，讓他氣得直呼：「我這樣可以吿原廠謀殺嗎？」

一名網友在臉書《爆料公社》寫下，愛車才剛從原廠保養完離開，上高速公路準備下交流道時發生煞車失靈，「煞車故障燈亮起，煞車踩到底車子都還沒有減速！還好拉手煞車才停下來 ，差一點點就撞上排隊的車。下車一看右後輪全都是煞車油，噴的到處都是...」。

車主表示領完車下交流道就發現煞車失靈，「下車一看右後輪全都是煞車油，噴的到處都是...」。（圖／爆料公社） 車主表示領完車下交流道就發現煞車失靈，「下車一看右後輪全都是煞車油，噴的到處都是...」。（圖／爆料公社）

他表示才離開保養廠不到20分鐘時間就發生事故，在致電原廠後一小時，兩位技師帶著一瓶煞車油到現場，告知「洩油螺絲換油之後沒鎖緊，導致煞車油漏光」。

車主要求技師將愛車拖回原廠進行檢查，「本來以為他們會用拖的，結果是用開的回去，真的很厲害！拖車錢都要省！」讓車主相當擔心「輪框、輪拱噴的滿滿煞車油，不知道這樣子開回去我的鋁圈烤漆會不會報銷？」

車主說，回想起事發當下仍餘悸猶存，「開始煞車時就發現不太對勁，煞車一踩就直接到底，踏板完全沒有以往的Q度，而且車速都沒有降低，心想該不會是換煞車油沒有放空氣吧？還好靠著手煞車拉、放、拉、放，順利下了交流道。」

文章曝光後引起許多愛車人士熱議，直呼「我都原廠保養耶...看的寒毛豎起來了」、「扯到不行，是在演八點檔的劇情嗎？」、「嚇死人，保養一次一萬八，還會螺絲沒鎖住」、「原來是『保證出包』啊」。

另外也有網友揭原廠內幕，「原廠零件貴、技師年輕、維修技巧不到位」、「原廠學徒居多，師傅都自己出來開」、「我遇過類似情形，剛原廠保養完上高速公路水箱水管就漏水，引擎燒壞」、「原廠就是要業績，進廠就先砍你個上萬保養費」。

車主問：「這個保養費用還算合理吧？」（圖／爆料公社） 車主問：「這個保養費用還算合理吧？」（圖／爆料公社）
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