鄉民虧「長得醜怎麼穿都像蔡阿嘎」 他竟釣出本尊：準備告毀謗！

鄉民虧「長得醜怎麼穿都像蔡阿嘎」 他竟釣出本尊：準備告毀謗！(圖/取自蔡阿嘎臉書)

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網路紅人蔡阿嘎（蔡緯嘉）喜愛分享各式各樣的生活影片，是少數台灣訂閱者破百萬的YouTuber。23日他在臉書發文表示，自己幾乎每天都會看PTT，近日卻意外看到有網友說：「如果沒有180、長不帥的話，怎麼穿都會像蔡阿嘎！」讓他直說：「準備提出毀謗告訴！」引發網友議論。

一名網友日前在PTT提問「不知道衣服怎麼搭？」結果反被另一名網友酸「穿搭是假的，長相才是真的」，並認為如果像金城武或彭于晏的話，即使只穿素T加牛仔褲，都叫做率性、有個性，「你有180（公分）嗎？你長得帥嗎？沒有的話，怎麼穿都會像蔡阿嘎！」

鄉民虧「長得醜怎麼穿都像蔡阿嘎」 他竟釣出本尊：準備告毀謗！ 網友酸：「如果沒有180、長不帥的話，怎麼穿都會像蔡阿嘎！」(圖/取自蔡阿嘎臉書)

沒想到蔡阿嘎本人也看到該篇貼文，在臉書表示其實自己每天都會看PTT，更氣得直說：「動態顯示：『準備對鄉民提出毀謗告訴！！』」但他也表示是開玩笑的，「法官判我敗訴…就糗了XDDD」，還被粉絲虧：「如果告輸就是法院認證了！」

網友也紛紛安慰蔡阿嘎，「話說蔡阿嘎會拍片、會剪片、還能讓大家開心，更有百萬訂閱人數。我覺得這就打趴一票人，而且會拿你來舉例，換個角度來說你夠紅啦！」、「告他啦！我可以幫忙出庭作證蔡阿嘎全台灣最帥！」、「躺著也中槍～」。

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