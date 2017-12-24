國中生健身如癡！狂練肌肉 體脂率僅5.8％

2017年12月24日 16:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少人為了身體健康、擁有身材曲線，會選擇健身勤健身，不過最近一名少年，年僅15歲卻擁有運動員的結實身材，甚至還去參加健美先生比賽，一出場就吸引許多人目光，不過許多網友認為，成長中的孩子不應該只為了健身，應該要均衡攝取營養，適量的運動才是最佳方法。

15歲越南籍青少年特里斯‧李（Tristyn Lee），正值國中生卻擁有結實肌肉，身材幾乎是健美運動員的專業等級，特里斯從小就熱愛運動，6歲開始踢足球，但練習期間他的膝關節卻意外受傷，之後為了讓復原的膝關節能變靈活，於是在12歲時開始接觸健身。

愛上健身的特里斯，只要有閒暇時間就會跑健身房健身，短短3年的時間，特里斯就練出結實胸肌、線條分明的腹肌，腳部甚至爆出運動員有的青筋，體脂率更是只有5.8％左右，而正常男性應大於20％，可知特里斯的身體裡幾乎沒有脂肪。

特里斯對於健身過於狂熱，讓不少人也擔心這樣的訓練方式是否健康，發現特里斯的身高似乎較同齡孩子矮小，由於想要練出健美運動員的身材，不僅要勤健身，而且要拒吃碳水化合物，食用高蛋白質，對於正值青春期的孩子來說，應該要保持飲食均衡，適度的健身才是較正確的運動方式。