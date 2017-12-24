老闆娘要求「別擋路」 高中屁孩怒踢店狗包圍逼道歉

2017年12月24日 17:51 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

教育怎麼了？一群8、9年級高中生到西門町整人玩具店玩樂，將該處當作自家一般，把玩著寫著「請勿動手」的道具，堵住店面走道，而老闆娘僅是出言提醒一句「不要擋道」，結果卻引發高中生不滿，憤而踢了店狗一腳，老闆娘受不了上前理論，結果反被高中生包圍逼道歉，讓網友們看後大嘆：「教育失敗！」

一名吳姓女子在臉書《爆料公社》控訴，指母親在北市西門町經營整人玩具店已有25年，對於招呼客人很有一套，日前來了7、8名高中生，一進門就拿起東西把玩，就算上面貼有「請勿動手」也不以為意，將該處當作自家遊樂場，一群人擋在店家走道上。老闆娘見狀後出聲提醒不要擋道，沒想到高中生卻認為店家口氣差，反而踢了店狗一腳。

老闆出言提醒一句「不要擋道」，引發高中生不滿，踢了店狗一腳。（圖／爆料公社）

老闆娘看見這一幕，氣到當場激動尖叫，而高中生還故意站在樓梯口不肯離開，對著店內說三道四，老闆娘氣憤之下脫口說了一句「神經病」，結果這群高中生開始咬著這三個字不放，走回店內把櫃台包圍，逼著老闆娘道歉。

老闆娘見情勢不對急忙道歉，但高中生仍不領情，回嗆「妳對不起是用喊的嗎？」甚至還找來警察，「警察一來，這幾個人竟然獅子大開口說我媽推他們還罵他們神經病這樣！⋯⋯講到踢狗的事情一律打死不認帳。」讓她氣到將監視器畫面PO網，怒批「台灣的教育就是由嫌麻煩的警察跟包庇的家長一起摧毀的！」

影片曝光後，讓不少網友看後紛紛大嘆「父母不會教，學校不敢教，社會教壞了」、「一群屁孩在一起才敢大聲，真的是欺善怕惡」、「他們只是想紅沒機會...只好上新聞紅了！」、「屁孩有沒有要出來為自己發聲一下，好想知道真相」。