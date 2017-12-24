傳優待政客逼走頭等艙乘客？聯航：她取消機位在先

2017年12月24日 20:14 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

美國聯合航空公司（United Airlines）頻頻傳出機票超賣爭議，近日有女乘客抱怨，日前準備登機返回華盛頓時，被地勤告知系統沒有她的機票資料，之後又改口稱座位被另一位乘客買走，因此安排她「降級」坐經濟艙。該名女乘客登機後發現，坐在她原本購買座位的人正是民主黨女眾議員，讓她質疑聯航是為了優待女議員才取消她座位，但聯航卻否認，指她取消機位在先。

綜合外媒報導，現年63歲任職教師的西蒙（Jean-Marie Simon）表示，3日她購買華盛頓往返瓜地馬拉的頭等艙機票，至18日準備登上航班編號UA788，由休士頓前往華盛頓的聯合航空班機時，登機口的地勤告訴她，其機票資料不在系統內，並問她是否已取消機位，但西蒙否認，並秀出訂票截圖。

地勤接著表示，西蒙所購買的1A座位已被另一名乘客坐了，並賠償她價值500美元的禮券及一張舒適經濟艙的機票。當西蒙登機後，發現其原來購買的1A座位正坐著美國眾議院女議員傑克森·李（Sheila Jackson Lee），因此質疑航空公司是為了優待議員才逼走她，於是拿起手機拍下照片，在臉書抱怨。

對此，聯合航空發表聲明回應，指根據公司的記錄，當西蒙得悉UA788航班因天氣而延誤後，隨即利用手機應用程式取消機位。聲明又稱，按照正常的登機前程序，登機口工作人員會為等候名單上的乘客提供升級機位服務。

而傑克森·李也發表聲明，指沒有要求航空公司優待她，並認為西蒙之所以不滿，「可能是因為一名黑人女政客，坐了原屬白人女子的座位」。

事後，西蒙向聯合航空行總裁發公開信投訴，航空公司代表於23日與她聯繫，並為此事多次道歉，但西蒙仍不滿意，要求聯合航空做出正式及書面道歉。