拗不到優惠！奧客「買一堆筆一支一支退貨」 店員大崩潰

拗不到優惠！奧客「買一堆筆一支一支退貨」 店員大崩潰(圖/爆料公社)

友善列印
／綜合報導

沒有優惠就搗蛋？苗栗一間知名賣場日前發生一起買賣糾紛，一名中年男子竟為了報復店家，幾乎每天跑到賣場內大鬧，不但買了一堆原子筆，然後要求分開一支一支退貨，讓店家相當無奈。

網友在臉書「爆料公社」分享一段影片，一名男客人站在服務台前要求辦理退貨，賣場人員要求他留下基本資料時，男子還一直鬼打牆說：「姓名、電話嗎？確定？是否確定？再三確定？是否確定？如有任何問題你要怎麼處理？」最後更拿出手機錄影，讓店員很是傻眼，原PO也忍不住說：「誰的家人快認領回去呀！不是第一次碰到他了，真的很誇張買一堆再每一支筆退一次，人家退貨有退貨的規範呀！還要為難現場的主管是在大聲什麼？」

根據店家接受媒體採訪時表示，該男子因為在先前的優惠活動中沒有達到標準，所以他就全部退貨再重買一次，沒想到第二次購買時依舊沒達到優惠標準，於是與主管爭執起來。後來因為男子不肯給資料又堅持退貨，只好讓櫃台人員辦理，但每一筆退貨程序大約要花1分鐘左右，當天男子退了40多筆，於是就耗費了30幾分鐘，讓後方排隊的民眾也很無奈，直呼：「何必為難店員？」

影片曝光後，其他網友紛紛回應「扺制奧客！此風不可漲(長)！」、「現在的奧客級數已經衝破大氣層了」、「筆不是離開櫃台就不能退，這賣場也太佛心了」。

(影片/爆料公社)
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