已故盲眼靈媒預言2大事「2018年大陸成超級強國」

2017年12月25日 08:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

保加利亞盲眼靈媒巴巴‧萬加（Baba Vanga）於1996年逝世，不過生前她就曾多次成功預言，例如美國911恐怖攻擊、南亞海嘯等事件，準確度高達85%，讓不少人對於萬加的預言深信不已，而根據她留下的預言來看，未來2018年也將再發生2件大事。

歐洲著名預言家萬加，於1911年出生在斯特魯米察（Strumica），1996年因乳癌逝世。她表示12歲那年，意外遭龍捲風捲入，之後便離奇失明，至此她便能透過預知夢窺探未來，生前她曾成功預言美國第44屆總統是非裔美國人、日本311地震、911恐怖攻擊、南亞海嘯等，準確率高達80%。

人類會在金星發現全新能源(示意圖/達志影像)

而根據她的預言來看，2018年也將發生2件大事，其一是大陸將超越美國，成為世界超級強國，其二則是人類會在金星發現全新能源。而對於大陸未來將成為大國一事，許多人不以為意，但萬加是在1996年預言，因此是一件相當震驚的事。至於金星，雖然目前並無探索金星的計畫，但有計畫發射新型探測器進入太陽大氣層，沿路探測金星，在上面發現新能源也不是不可能。

而萬加死前留下13個預言，其中包括2025年到2028年間飢餓會消失；冰帽將於2045年融化殆盡；2046年可以正式複製器官；人類在2130年，在外星人的協助下學會水下生活；3797年地球滅亡，人類移居其他星系等，不過萬加的預言也不是通通都成真，到底哪些會實現，也待人類一一見證。