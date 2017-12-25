日本麥當勞為何能谷底反彈？ 社長：因為加薪

2017年12月25日 10:08 陳慶餘

做法值得借鏡！日本麥當勞2014年7月遭踢爆使用過期雞肉製作雞塊販售的醜聞，同年又接連有消費者在食物中吃到頭髮、金屬、螺絲等異物，讓日本麥當勞的商譽大受打擊，2015年虧損347億日圓（約91億新台幣）更是有史以來最高赤字。不過在接下來的這幾年內，麥當勞靠著不少形象活動谷底大翻身，2017年度甚至可望創下有史以來的最高利潤，短短3年就從低谷攀上高峰的現象在業界掀起熱議。

日本麥當勞谷底翻身，上演大復活戲碼（翻攝カンブリア宮殿官網）

近日日本麥當勞社長兼執行長卡薩諾瓦（Sarah L. Casanova）在受訪時就對此一現象作出解釋，指出麥當勞能夠起死回生，全是因為他們沒有像一般企業要求員工在公司困難時「共體時艱」，而是反過來幫員工加薪，才成功使公司谷底反彈。

日本麥當勞上一任社長原田泳幸在上任後積極推動刪減成本，但這樣的作法不僅讓員工不滿意，也讓消費者對麥當勞失去信心，2014年爆發的各種事件只是壓垮駱駝的最後一根稻草，而原田泳幸也因此在2015年2月遭到開除。接任社長的卡薩諾瓦記取教訓，在上任後積極推動各種改革，而她做出最成功的決定，就是在公司虧損時，仍然幫員工加薪。

主持人對卡薩諾瓦的做法感到好奇（翻攝推特）

卡薩諾瓦21日接受日本經濟節目《寒武紀宮殿》（カンブリア宮殿）專訪時，被主持人村上龍問到「為何在虧損時還要幫員工加薪呢？」這樣不是會讓赤字更嚴重嗎？不過卡薩諾瓦卻表示，要成功首先必須滿足的就是「員工」，企業不應該要求員工共體時艱，等賺夠了再幫員工加薪，是員工造就了現在成功的麥當勞，卡薩諾瓦說「支持麥當勞事業的是『人』，因此為了成功必須先滿足我們的員工」。

卡薩諾瓦的說法讓不少網友看了都相當感動（翻攝推特）

在一些日本公司，不少老闆過分強調顧客是神、是上帝理念，反而忽略了那些在第一線面對顧客的員工，卡薩諾瓦認為，員工不是公司的成本，而是幫公司產出金雞蛋的金雞母，所以讓員工滿意才是最重要的，而她上任後成功讓日本麥當勞起死回生的事蹟，也證明了的確如此。