「救護車當靈車開」醫護員勾結黑幫 殺病人賺外快

2017年12月25日 10:49 陳慶餘

本應該救急扶危的醫護人員竟然變成殺人犯！義大利西西里島近日爆發一起被稱之為「死亡救護車」的連續殺人案件，一名救護員疑似為了賺外快，竟然勾結在當地經營殯儀館的黑手黨，故意殺害救護車上的重症病患，把救護車當靈車開，讓黑幫經營的殯儀館生意興隆。

綜合外媒報導，義大利西西里島小鎮安卡維拉（Biancavilla）的42歲救護員加羅法洛（Davide Garofalo）涉嫌在接送重症病患時，將空氣注入病人的血管之中，讓對方因血管空氣栓塞死亡，事後加羅法洛會將事件偽裝成醫療事故，再相當「好心」的「建議」家屬把屍體送往指定的殯儀館處理，而每送一具屍體，加羅法洛可獲得300歐元（約新台幣10600元）的報酬。

一位知情人士日前向執法單位與當地電視台揭發此事，加羅法洛的行為引發各界譁然，媒體更形容他所駕駛的根本就是「死亡救護車」，當地警方獲報後，也立刻展開調查。警方發現，加羅法洛下手的對象多半是那些接近死亡的重症患者，這些病患想在臨終前回到家中團聚，但卻在半路上被加羅法洛殺害。

目前警方已經將加羅法洛以殺人罪逮捕，當局在深入調查後懷疑，加羅法洛的殺人計畫可能早在2012年就開始進行，該區在這幾年來共有50人死亡，而其中的12人死因「相當可疑」。