他曬「超豪華員工餐」 網暴動：老闆還有缺嗎？

2017年12月25日 11:11 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多做餐飲業的店家提供的員工餐，大都與店內販售的餐點有關。最近一名自稱老闆的男子，在網路上貼出自家「員工餐」，菜色包括龍蝦、蝦子等，澎湃的餐點讓網友狂問「老闆請問有缺人嗎？」

一名男網友在《爆怨公社》表示，自從創業以來就一直有個困擾，「時常有客人嚷嚷著要吃員工餐，甚至無菜單也沒關係，到底是我賣的餐點有問題？還是員工餐有問題？」並附上圖片作證，透露這是6人份餐點，照片中有香煎鮭魚、炒蝦、龍蝦生魚片、水果等，澎湃的程度讓不少網友暴動。

照片中有香煎鮭魚、炒蝦、龍蝦生魚片、水果等，澎湃的程度讓不少網友暴動(圖翻攝自/爆怨公社)

許多人表示「缺員工嗎？」、「豪華員工餐」、「想問，缺不缺打雜的」、「實在是太犯規了」、「這員工餐太狂了」、「是老闆有問題，馬上給我地址，我要過去檢查」不過，也有網友質疑其真實性「如果這是員工餐，打死我也不相信。你唬小朋友還可以」、「試菜吧？每天這樣吃，光員工餐這樣要花多少」。

之後有自稱是員工的網友跳出來說話「這桌我有吃到，老闆手藝超好」，還有同樣的佛心老闆表示「我們也常這樣，員工吃飯時，路過的客人都會說『你們員工餐看起來比較好吃唷』、『我可以吃一點嗎？』」甚至有網友建議「我看你乾脆賣員工餐生意更好」。