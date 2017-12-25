防霾口罩大PK！「2200元高級貨」比不上30元產品

中國大陸霧霾嚴重，口罩成了不少人出們必備的東西（示意圖／shutterstock）

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貴就一定是好貨嗎？中國大陸霧霾嚴重，不少人出門時都會戴口罩來防止吸入髒空氣。中國央視節目《消費主張》近日就對市面上標榜能夠防霧霾的口罩進行測試，結果沒想到平價的一般口罩，竟然完虐標榜是「德國品質，便攜智能淨化器」以及聲稱能讓使用者「大口深呼吸」的高級口罩。

節目中，製作組分別購買了好幾款價格不同的口罩，送到檢驗測試中心來測試過濾效果，結果沒想到其中售價最高，要價499元人民幣（約新台幣2200元），標榜是「德國品質、便攜智能淨化器、能防PM2.5、防粉塵」的高級口罩，過濾程度只有44%，防霾效果僅67%，以這種價格來說相當不合格。

這款要價499元人民幣的高級口罩防護效果一般（翻攝微博） 這款要價499元人民幣的高級口罩防護效果一般（翻攝微博）

至於售價69元人民幣（約新台幣314元），號稱「有效過濾率大於91%、與明星同款的防霧霾黑科技、能夠讓你大口深呼吸」的口罩更是誇張，過濾效果僅2%、防霾效果也是低的只有19%，完全不符合標榜的任何功能，另外一款售價38元人民幣（約新台幣173元）的全罩式口罩數值同樣也偏低。

這款69元的最誇張，過濾效果僅2%、防霾效果也是低的只有19%（翻攝微博） 這款69元的最誇張，過濾效果僅2%、防霾效果也是低的只有19%（翻攝微博）

反觀當中售價僅7塊錢人民幣（約新台幣30元的）一般防霾口罩效果竟是最好的，過濾效果高達97%，防霾效果也有79%，是所有產品裡面排名最高的。節目最後建議民眾，如果想要選購防霾口罩，還是選擇那些沒有花俏宣傳詞的傳統口罩即可。

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