2017年12月25日 15:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在無論網紅還是素人，都喜歡在網路平台玩直播，許多廠商也嗅到這股商機。一名網友在PTT發文表示，昨晚(當地時間25日)一名老外坐在壁爐前開直播，過程中他沒有說太多的話，僅挪動身體更換姿勢，時而發呆時而看向鏡頭，但該直播卻吸引近4萬人觀看，讓原PO不禁想問「到底在看什麼呢？求解」。

網友好奇直播主播的真實身分(圖翻攝自youtube/Joe Iz Gaming)

一名網友在PTT貼文問「知名的遊戲直播平台Twitch實況，有一台有個老外在那邊坐著發呆，剛開始我沒仔細看，我還以為只是一張照片而已。但是稍微看一下發現，這不是照片而是真人直播，他正在坐著發呆，但是卻有四萬人收看，到底在看什麼呢？求解」，此文引發網友們討論。

直播「發呆10小時」吸4萬人觀看 他的真實身分曝光(圖翻攝自youtube/Joe Iz Gaming)

許多網友開玩笑表示「這種新時代的行為，我老媽大概這輩子都不會理解」、「靠背，睡醒還在播」、「這叫藝術」、「他腳不麻嗎？超神der」、「還有8萬人在看這4萬人看人發呆」，而該直播近10小時才關台，且當時在線觀看的人數高達4萬人，而目前已累積18萬觀看人次。

而這名直播主播到底是誰，也有網友解答，他就是《鬥陣特攻》的遊戲總監傑夫‧卡普蘭(Jeff Kaplan)，目前正在暴雪娛樂擔任遊戲設計師，也曾加入設計《魔獸爭霸III：混沌之治》，在遊戲界是非常知名的大人物。而卡普蘭直播的原因，有人猜測應該是在模仿美國電視頻道「Yule Log」，不過直播到尾聲時，卡普蘭疑似要公布新英雄，但畫面卻出現惡搞卡帶，更加激起粉絲好奇。