網紅拍唯美照狂吸粉絲 室友出賣揭「照騙」內幕

網紅拍唯美照狂吸粉絲 室友出賣揭「照騙」內幕(圖翻攝自/都市快报)

友善列印
/綜合報導

IG上經常能看見網美拍出漂亮的照片，不僅人長的漂亮，就連拍攝化妝品、食物都相當唯美。杭州大學一名女網紅「97後老阿姨」，日前在網路上掀起話題，因為她遭室友出賣，曝光拍唯美照的過程，沒想到拍照的姿勢不僅好笑又奇葩，吸引許多網友大讚「實在是太厲害了」。

精緻的化妝品照，則是在凌亂桌上翹腳拍攝 精緻的化妝品照，則是在凌亂桌上翹腳拍攝(圖翻攝自/都市快报)

杭州一名大三學生「97後老阿姨」經常在網路上PO出厲害的唯美照，吸引大批粉絲追蹤，近日她的室友曝光她的拍照過程對比照。其中一張歐風式的盥洗用具照，原來僅是在普通簡陋的廁所裡拍攝；還有可口的美食照，竟是在床鋪上拍出來的；精緻的化妝品照，則是在凌亂桌上翹腳拍攝，反差極大的形象，讓許多網友笑翻。

歐風式的盥洗用具照，原來僅是在普通簡陋的廁所裡拍攝 歐風式的盥洗用具照，原來僅是在普通簡陋的廁所裡拍攝(圖翻攝自/都市快报)

她的室友還加碼爆料，「97後老阿姨」為了拍出美照，還特地花近上千元人民幣（超過約新台幣4500元），購買乾燥花、背景紙、木盤、文青刀叉等，不過皇天不負苦心人，「97後老阿姨」的粉絲按讚數也逐漸攀升。網友也紛紛表示「不容易，用心良苦啊！」、「哈哈！各種奇葩拍姿」。

可口的美食照，竟是在床鋪上拍出來的 可口的美食照，竟是在床鋪上拍出來的(圖翻攝自/都市快报)

不過，也有人認為這樣的行為愛慕虛榮，對此有人則反嗆「這是生活態度。我就喜歡好看的東西，就算是生活照片，也會用盡所能把照片拍到最好看，自己看得舒服，並不是虛榮」、「生活還是需要些樂趣的，有本事你也天天堅持這樣拍啊！酸什麼酸」。

網紅拍唯美照狂吸粉絲 室友出賣揭「照騙」內幕 網紅拍唯美照狂吸粉絲 室友出賣揭「照騙」內幕(圖翻攝自/都市快报)
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