用Line傳喜帖！同事喜宴當天才邀請 他「回傳紅包照」神回覆

2017年12月25日 16:22 杜炤佑

結婚是人生最重要的時刻，大大小小的準備也是很繁雜，但禮節要怎麼拿捏才適當呢？日前有網友在臉書分享一張圖片，表示有一位同事結婚邀請他參加喜宴，但對方竟用Line傳了喜帖的圖片，讓他相當傻眼。不過另一名網友則安慰他，表示自己也收過友人用LINE傳喜帖，但他反而用幽默的方式回覆，截圖一出讓網友全笑翻！

日前有網友在臉書「爆廢公社」PO出一張圖片，表示一名即將結婚的同事想邀請他，結果竟在婚宴當天才用Line傳了喜帖圖片給他，還說「沒有喜帖囉！請見諒」，事後他才發現原來公司裡很多人也都沒有收到喜帖，「沒想到會有這種事發生在我身上，覺得滿好笑的就是，遇到這真的很傻眼。」

網友收到同事傳的喜帖圖片，還說「沒喜帖囉~~請見諒」。(圖/爆廢公社)

文章曝光後，還有網友出面安慰原PO自己也遇過相同經驗，但幽默的他反而回對方「一張2800元的現金照」來代表紅包，還說「恭喜唷！我不過去了，這是我的禮金～」，讓其他網友大笑，直說「這招好～」、「太強了這神回覆」。

另一名網友這樣神回覆。(圖/爆廢公社)

對此，其他網友也紛紛砲轟這種沒誠意的新人，「有帖子沒交情都不見得會參加，沒帖子又沒交情？這⋯⋯。」、「如果是好朋友當然會去！一般人就看看時間、其實用什麼方式收到通知都不是重點！我要不要去才是重點！」、「通常沒什麼交情的人才會這樣做⋯既然這樣的話，這包就省下來吧」。