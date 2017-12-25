帶貓咪結紮完丟包！女飼主「爽玩歐洲10天」 還嫌住院費貴

2017年12月25日 17:18 杜炤佑

這種主人適合養寵物嗎？一名女主人日前帶貓咪到寵物醫院結紮，填完資料後也沒有告知醫院，就自行飛到歐洲玩10天，等她現身後，院方要求10天1千元的住院費，結果女主人卻不願付錢，還威脅要PO網爆料，令院方相當傻眼，「有錢去歐洲玩，沒錢幫貓咪找寵物旅館，現在的飼主到底是怎麼了？」

網友日前在臉書《靠北奧客》發文抱怨，表示一位女飼主在早上9點帶著貓咪到醫院結紮，填完基本資料後，院方告知她下午3點後就可領回貓咪，不料到晚上9點，仍不見女飼主來接貓咪，且留下的電話號碼也不通。

結果這隻貓咪一等主人就是整整10天，店長怕貓咪一直住在外出籠會造成身體負擔，於是在第二天就把牠換到住院貓咪的專用病房。直到10天過後，女飼主終於現身了，但就當院方和她收取800元結紮費及10天住院費用1000元時，女飼主竟馬上變臉，質問院方：「為什麼那麼貴？你們是不是坑我的錢？我只有說要結紮沒有說要住院啊。」

當時原PO向女飼主解釋：「您把貓咪留在這邊10天、我們第2天開始就有打電話聯絡您，但都打不通哦，因為貓咪的籠子太小，我們怕牠身體狀況出現問題，所以才移到病房裡的。」沒想到女飼主開始大聲咆哮：「我人在歐洲玩要怎麼接電話？我沒說貓咪要住病房啊？我不是有把籠子放在這邊，阿你們就把牠丟在裡面就好了，幹嘛拿出來？」

店長在一旁聽不下去，直說：「小姐妳這樣很不負責任，那個外出籠跟妳的貓一樣大而已，妳知道牠在裡面蹲10天會怎樣嗎？我們這個價錢只有跟您收基本費而已，妳去外面的寵物旅館一天都是300～400(元)的價位，我覺得我們的收費並沒有不合理的地方。」

女飼主又回嗆：「哪裡沒有很貴？我跟你講我也不是付不起這個錢，我才剛從歐洲回來看起來會沒錢嗎？告訴你我等等就把你們PO到網路上，想紅是不是？」

最後店長無奈地說：「那住院的事情算我們擅自主張，就不收費了，結紮的費用800元還是要請妳到櫃檯結帳，且以後非常不歡迎您再來。」女飼主也憤怒地說：「這種爛店我也不想再來啦！我家的貓咪怎麼樣不甘你們的事情，你們只要做好自己的本分就好，不用在那邊假愛心，看了就噁心。」

對此，引起許多網友討論，直批該名女飼主太沒水準，「不要因為遇到奧客就懶得吵，這種更應該給她下馬威」、「照收住宿費呀～為什麼不收？？不收搞得好像你們自己理虧一樣，這種奧客根本不需要跟她客氣，拒付就叫警察，讓她得逞了，以後只會有更多店家倒楣」、「拜託她趕快去po好嗎？我等著打她的臉！」、「可憐的貓跟了一個爛到極點的主人」、「我只能說，奧客就是你們店長養出來的啦！」。