命中注定！岳母翻20年前舊照 驚見女兒幼時玩伴就是女婿

2017年12月25日 20:31 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

緣分是難以解釋的！英國一對剛結婚的夫妻，兩人從大學時期就開始交往，而女方媽媽某天在閣樓，不經意翻到一本20年前的相簿，看到當時女兒與一名小男孩的合照，驚覺照片中的小男孩竟就是女婿，沒想到兩人緣分這麼深，長大後竟意外交往，成為陪伴對方度過下半輩子的人。

據外媒報導，26歲的海蒂（Heidi）和艾德（Ed Savitt）在2011年時相遇，當時兩人並不知道雙方早就見過面，直到交往4年之後，兩人回到倫敦與雙方家長見面。當時艾德母親菲奧娜（Fiona Savitt）與海蒂母親凱（Kay Parker）聊起過去旅遊的經歷。雖然凱有提到海蒂6歲的時候，曾經有個也叫作艾德的「假期男友」，在出去玩的2個禮拜期間，兩人常常一起玩耍，變成大家眼中的小情侶，但當下雙方都沒有想到那位「假期男友」就是艾德。

直到凱某天在閣樓發現一本沾滿灰塵的相簿，是1997年7月與家人一起去土耳其居姆貝特（Gumbet）旅遊的照片，其中一張海蒂與假期男友的合照讓她覺得眼熟，才驚覺照片中的男孩就是她女兒的男友，「我當場尖叫，因為這種感覺非常不真實」，她還把照片拍下來傳給菲奧娜確認，結果證實了小男孩就是艾德。

報導指出，海蒂與艾德對於以前曾經相遇的事都沒有印象，「我原本不相信命運這件事情，直到我們發現這張照片」，海蒂也說：「毫無疑問的，我們注定要在一起。」