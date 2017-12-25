「霸佔中線」被按喇叭！惡男一路追殺 逼牆角狠撞

「霸佔中線」被按喇叭！惡男一路追殺 逼牆角狠撞（圖／爆料公社）

友善列印
／綜合整理
惡駕駛一路追殺逼牆角狠撞影片曝光。（影／爆料公社）

好心被雷親！7日新北環快發生一起車禍意外，一名車主眼見前方車輛試圖超車，但卻超不過去一直霸佔著中線，因此輕按了聲喇叭示警，不料卻惹毛對方，一路惡意逼車追殺，最後從內車道往外車道衝，直直將對方往護欄方向狠撞。事後行車紀錄被PO至網路，車主氣憤地表示：「有誰可以說他只是不小心的？」

車主在臉書《爆料公社》貼出一段2分鐘長的行車紀錄器畫面，表示他當時開車正準備前往板橋上班，不幸遇到了惡劣駕駛，超車不成一直霸佔車道中線，深怕與他發生擦撞，因此輕按了聲喇叭，提醒對方回到車道，沒想到對方竟惱羞成怒，沿路緊貼逼車恐嚇，最後車主切至最外側車道，對方竟從最內線道連切三條車道，在未減速下狠撞車主車頭，導致車子失控撞上護欄，所幸並無翻車。

車主表示，對方肇事後並無下車查看，檢查後發現有輕微腦震盪現象，讓他很是憤怒，「諮詢過律師的意見後，已經提告刑事的毀損跟傷害，現在只能等待檢警的調查跟通知開庭。」

影片曝光後，短短幾天吸引上萬次觀看，紛紛怒批「聽到喇叭聲就高潮」、「有種預謀犯案的感覺」、「按喇叭只是提醒對方啊，這樣也有錯？」；但也有網友質疑「明明可以讓對方切車道，為什麼還要加速？車主也未保持車距」、「可以先在後面按喇叭提醒就好不要硬插，因為這種行為危險駕駛也視為逼車」、「兩個都要檢討」。

三寶車門大開「後座冰箱凸一截... 露出「裝滿廢紙紅包袋」誘餌！...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。