「霸佔中線」被按喇叭！惡男一路追殺 逼牆角狠撞

2017年12月25日 20:54 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

惡駕駛一路追殺逼牆角狠撞影片曝光。（影／爆料公社）

好心被雷親！7日新北環快發生一起車禍意外，一名車主眼見前方車輛試圖超車，但卻超不過去一直霸佔著中線，因此輕按了聲喇叭示警，不料卻惹毛對方，一路惡意逼車追殺，最後從內車道往外車道衝，直直將對方往護欄方向狠撞。事後行車紀錄被PO至網路，車主氣憤地表示：「有誰可以說他只是不小心的？」

車主在臉書《爆料公社》貼出一段2分鐘長的行車紀錄器畫面，表示他當時開車正準備前往板橋上班，不幸遇到了惡劣駕駛，超車不成一直霸佔車道中線，深怕與他發生擦撞，因此輕按了聲喇叭，提醒對方回到車道，沒想到對方竟惱羞成怒，沿路緊貼逼車恐嚇，最後車主切至最外側車道，對方竟從最內線道連切三條車道，在未減速下狠撞車主車頭，導致車子失控撞上護欄，所幸並無翻車。

車主表示，對方肇事後並無下車查看，檢查後發現有輕微腦震盪現象，讓他很是憤怒，「諮詢過律師的意見後，已經提告刑事的毀損跟傷害，現在只能等待檢警的調查跟通知開庭。」

影片曝光後，短短幾天吸引上萬次觀看，紛紛怒批「聽到喇叭聲就高潮」、「有種預謀犯案的感覺」、「按喇叭只是提醒對方啊，這樣也有錯？」；但也有網友質疑「明明可以讓對方切車道，為什麼還要加速？車主也未保持車距」、「可以先在後面按喇叭提醒就好不要硬插，因為這種行為危險駕駛也視為逼車」、「兩個都要檢討」。