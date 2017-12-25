年邁阿公想吃「美國菜包」 她半路解開謎題…惹哭網友！

年邁阿公想吃「美國菜包」 她半路解開謎題…惹哭網友！(示意圖/達志影像)

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菜包還有分台灣、美國？一名女網友日前在PTT分享一段以前的故事，表示當時年邁的阿公住在醫院裡，某天說想吃「美國菜包」，雖然她聽完滿頭問號，但為了滿足阿公的願望，她只好努力思考哪裡有賣「美國菜包」，結果就在騎去醫院的路上，她突然解開謎題，成功讓阿公吃到「美國菜包」，也讓鄉民紛紛笑翻，「阿公實在太有創意！」

女網友在PTT笨版PO文表示，阿公還在世時，因為牙齒咬不動肉，只能吃軟的食物，但他仍每天都很努力地想自己要吃什麼。就在某天，原PO接到阿公的電話，「阿妹～我中午想吃美國菜包，幫我買一個，不要包肉、包菜就好。」

當時她抱著疑惑問：「一定要美國的喔？台灣的菜包可以嗎？」結果阿公堅持要美國的菜包，原PO只好先答應了，但其實根本不知道阿公所謂的「美國菜包」到底是什麼。好笑的是，就在她騎車準備要去醫院的時候，在路上突然看到一個微笑的外國人坐在路邊長椅上，她便靈光一現，「不會吧！難道是他家賣的菜包？」

年邁阿公想吃「美國菜包」 她半路解開謎題…惹哭網友！ 原來「美國菜包」就是麥當勞啦！(示意圖/達志影像)

原來阿公所說的「美國菜包」就是麥當勞的漢堡，於是原PO就買了菜量較多的大麥克，並將中間的肉抽起來，再給阿公吃。原PO也跟阿公說「這個叫漢堡」，阿公聽完則恍然大悟：「喔，對啦！我一直想不起來這個叫什麼，應該是美國菜包...。」

文章一出，其他網友紛紛笑翻「好有慧根呀」、「很可愛，勾起我思念阿公的回憶QQ」、「其實漢堡比較接近刈包啦XD」、「難怪我會哭，原來裡面包的...都是滿滿的洋蔥」、「我想吃美國蔥油餅.......喔！原來是指披薩啊！」

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