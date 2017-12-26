吃千元早餐給9萬小費 好心人聖誕大禮讓員工落淚

克拉克是一間高檔療養院的執行長，日前到咖啡廳用餐留下9萬元小費，讓員工感動到落淚。(圖/ 翻攝自《每日郵報》)

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美國一間咖啡廳日前出現一名大方的客人，只點了39.6美元(約新台幣1186元)的早餐，卻留下3千美元(約新台幣9萬元)的小費，讓許多員工對這份聖誕禮物都忍不住哭了。原來這名客人是一間高檔療養院樂敘之家(Aegis Living)的執行長克拉克(Dwayne Clarke)，他的善舉引起當地熱議，甚至被邀請上節目分享。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，克拉克是美國華盛頓柏衛一間療養院樂敘之家的執行長，平日他就會前往當地咖啡廳「The Brief Encounter」用餐，在16日中午左右他點了一份約39.6美元(約新台幣1186元)的早午餐，結果他離開前除了付帳外，更留下3千美元(約新台幣9萬元)的小費，並在收據上寫下聖誕祝福，還請店員將這份「禮物」分給所有員工。

克拉克除了寫上祝福的話語外，在收據後更寫上自己小時候的辛酸故事，「你們工作態度很棒，在我7歲的時候，我跟媽媽也在這樣的餐廳打工，當時的我們窮到根本沒錢慶祝節日；希望這(小費)會幫助你們所有人擁有一個聖誕節」。

許多員工看到這份禮物都忍不住哭了，這張收據也引起當地民眾熱議，克拉克的善舉也讓他受到關注，有電視節目《今日秀》(Today Show)更邀請他到鏡頭前分享；克拉克對此表示，「我認為人們喜歡這個故事不是因為我給了多少錢，而是這個『分享』的概念，如果我們用正面方式滿足彼此的靈魂，這不是一件好事嗎？」

文章來源：Daily Mail

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