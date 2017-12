跨年做什麼？3個國家5個習俗 一起迎2018

2017年12月26日 09:32 李珮雲 /編輯整理、文/李海碩 /編輯整理、文/李海碩

本週末就要跨入2018年了!您有想好要到哪裡跨年,或參加什麼活動嗎?若您還沒有想法,不如和我們一起來看世界各地有趣的跨年習俗,並且學習職場、多益測驗經常用到的英文字彙,讓您在一年的剛開始就充滿英語力!

在西方世界裡,驪歌常會在慶祝新年的聚會上播放,表示向過去的一年道別。

Auld Lang Syne驪歌/Farewell告別

相信多數讀者感到疑惑,Auld Lang Syne應該不是英文吧!確實不是,它的英文翻譯為times long past(已久違)。這首詩是由蘇格蘭詩人Robert Burns所寫,後來譜上的旋律就是我們常聽到的「驪歌」。在西方世界裡,驪歌常會在慶祝新年的聚會上播放,表示向過去的一年道別(bid farewell)。特別的是,唱這首歌時,如果你願意入境隨俗,你的手要和身旁的人交叉(cross hands),就像影片裡所呈現的一樣。

在TOEIC中,我們會看見Farewell Sale(清倉大拍賣)的用法,也可以用Everything must go以及Clearance Sale來表示清倉的意思。

例句:

The furniture store around the corner is having a clearance sale because the landlord had refused to renew the lease.

(轉角的傢俱店正在舉辦清倉大拍賣,因為房東拒絕續約。)

2016年雪梨港煙火秀(影片取自YouTube/ABC TV)

Fireworks Display煙火秀

世界各地跨年時必備的慶祝活動就是煙火秀了。煙火是Firework,但是我們習慣使用複數Fireworks,因為通常不只發放一發煙火。Display除了當名詞的秀與表演外,還可作動詞「展示」,例如Case Display(案例展示),LCD Display(液晶螢幕顯示器)。

例句:

The South Korean company has successfully developed the new generation of flexible LCD display.

(該南韓公司已經成功發展出新一代的可彎曲液晶顯示器。)

在新聞中常用的煙火秀說法還有Synchronized Fireworks Display。Synchronized(同步)的字根Syn是一起,chrono是時間,而ize是動詞字尾,三者合併後,表示所有時間一起過了,即為「同步」。在TOEIC中,synchronized常出現在科技、電腦方面情境,即所謂的同步(synchronization)功能。

※註:日常生活中常見的慢性病(chronic disease),是從chrono字根所延伸的用法。

要欣賞燦爛的Fireworks ,一定不能錯過雪梨港(Sydney Harbor)的煙火秀。視野最好的餐廳都要一兩年前先訂位(reserved),相信讀者能了解這煙火秀多麽impressive(令人印象深刻,TOEIC超高頻字)。

例句:

The impressive financial performance of the last quarter has brought even more opportunities for the high-tech tycoon.

(上一季令人驚艷的財報為這位高科技大亨帶來了更多機會。)

2016溫哥華北極熊冬泳(影片取自YouTube/Motorcycles Vancouver)

Polar Bear Swim 北極熊冬泳

由於受到地理位置影響,加拿大的新年慶典(Festival)和冰上活動非常有關,如ice fishing(在結冰的湖上釣魚),和Polar Bear Swim(北極熊冬泳)。Polar是極地,所以北極熊冬泳是指人們在新年第一天的早上,跳入寒冷的水中游泳來慶祝新年。

Take a polar bear plunge是當地人常用的說法,plunge是「快速掉落」的意思。在國際職場上,我們會用take a plunge或是plummet(快速墜落)來形容公司的金融狀況(financial situation)或股價(stock price)。

例句:

Failing to fulfill the promises to its customers, the stock price of the enterprise has taken a sharp plunge in the past few months.

(因沒能實踐對於消費者的承諾,該企業的股價在過去數月急遽下滑。)

除了聽歌、看煙火、冬泳,以下還有各國特殊的新年跨國活動要介紹給你!

First-Footing初訪

這是蘇格蘭的習俗,在鐘聲打完十二下時當第一位拜訪朋友的人(需帶禮物)。因為人沒有分身,這個習俗能讓彼此知道誰是心目中最重要的人。

在職場上,我們會聽見外國客戶說gain the footing,指公司開始站穩腳步、獲得某物;另外,在談判的場景中會有equal footing的說法,原意為大家的機會一致,談判時表示勢均力敵。

例句:

The manager has gained a stable footing in her team after several meetings to better understand her teammates.

(那位經理在數場為了更加了解團隊成員而舉辦的會議後,已經在團隊中站穩腳步。)

西班牙新年吃葡萄影片(影片取自YouTube/Matt Wilkie)

Eating Grapes 吃葡萄

吃葡萄也算跨年活動?別懷疑,對西班牙人而言,他們需要在鐘聲打十二次(when the clock strikes twelve)的過程中,每打一下就吃一顆,表示吃下十二個月份的幸運。順帶一題,有些西班牙人為了可以快速吃完葡萄,甚至會從十二月開始練習。要表達「快速吃完」可以用片語take a gulp,代表很快地吃/喝完。

多益測驗題

1.The stock price of that company has_______ after they released the news that the financial projection was not as good as expected.

(A) predicted

(B) projected

(C) plummeted

(D) pleased

2.______ the two companies gained equal footings, the negotiation might have finished a lot faster.

(A) If

(B) Were

(C) Have

(D) Had

解析:

1. 正確答案(C)下跌、驟降。題意為「這間公司在發佈財務預測不如預期時,該公司的股價驟然下跌。」選項(A)預測,字首pre是之前,dict是文字,「之前給你文字」即為預測。選項(B)投射、預測,易和projection混淆。選項(D)當動詞為取悅,與題意不符。

※註:release釋出、expect期待

2. 正確答案(D)。本題測驗文法過去假設倒裝。在假設文法中,過去假設的條件子句用過去完成式,主要子句使用should、would、could、might加上完成式。由於句子後方有have finished,可知這句話用過去假設,所以前面用過去完成式。

原本的句子是If the two companies had gained equal footings,而過去假設倒裝的規則是去掉If之後把Had置首,由於gained前方沒有had,可知句首空格要填入Had。

題意為「要是這兩家公司勢均力敵,談判就可能早許多結束。」

※補充:上文的驪歌可能在葬禮上聽到,表示向自己的摯愛或好友道再見。