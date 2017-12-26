跨年做什麼？3個國家5個習俗 一起迎2018

2017年12月26日 09:32 李珮雲 ／編輯整理、文／李海碩 ／編輯整理、文／李海碩

本週末就要跨入2018年了！您有想好要到哪裡跨年，或參加什麼活動嗎？若您還沒有想法，不如和我們一起來看世界各地有趣的跨年習俗，並且學習職場、多益測驗經常用到的英文字彙，讓您在一年的剛開始就充滿英語力！

在西方世界裡，驪歌常會在慶祝新年的聚會上播放，表示向過去的一年道別。

Auld Lang Syne驪歌／Farewell告別

相信多數讀者感到疑惑，Auld Lang Syne應該不是英文吧！確實不是，它的英文翻譯為times long past（已久違）。這首詩是由蘇格蘭詩人Robert Burns所寫，後來譜上的旋律就是我們常聽到的「驪歌」。在西方世界裡，驪歌常會在慶祝新年的聚會上播放，表示向過去的一年道別（bid farewell）。特別的是，唱這首歌時，如果你願意入境隨俗，你的手要和身旁的人交叉（cross hands），就像影片裡所呈現的一樣。

在TOEIC中，我們會看見Farewell Sale（清倉大拍賣）的用法，也可以用Everything must go以及Clearance Sale來表示清倉的意思。

例句：

The furniture store around the corner is having a clearance sale because the landlord had refused to renew the lease.

（轉角的傢俱店正在舉辦清倉大拍賣，因為房東拒絕續約。）

2016年雪梨港煙火秀（影片取自YouTube/ABC TV）

Fireworks Display煙火秀

世界各地跨年時必備的慶祝活動就是煙火秀了。煙火是Firework，但是我們習慣使用複數Fireworks，因為通常不只發放一發煙火。Display除了當名詞的秀與表演外，還可作動詞「展示」，例如Case Display（案例展示），LCD Display（液晶螢幕顯示器）。

例句：

The South Korean company has successfully developed the new generation of flexible LCD display.

（該南韓公司已經成功發展出新一代的可彎曲液晶顯示器。）

在新聞中常用的煙火秀說法還有Synchronized Fireworks Display。Synchronized（同步）的字根Syn是一起，chrono是時間，而ize是動詞字尾，三者合併後，表示所有時間一起過了，即為「同步」。在TOEIC中，synchronized常出現在科技、電腦方面情境，即所謂的同步（synchronization）功能。

※註：日常生活中常見的慢性病（chronic disease），是從chrono字根所延伸的用法。

要欣賞燦爛的Fireworks ，一定不能錯過雪梨港（Sydney Harbor）的煙火秀。視野最好的餐廳都要一兩年前先訂位（reserved），相信讀者能了解這煙火秀多麽impressive（令人印象深刻，TOEIC超高頻字）。

例句：

The impressive financial performance of the last quarter has brought even more opportunities for the high-tech tycoon.

（上一季令人驚艷的財報為這位高科技大亨帶來了更多機會。）

2016溫哥華北極熊冬泳（影片取自YouTube/Motorcycles Vancouver）

Polar Bear Swim 北極熊冬泳

由於受到地理位置影響，加拿大的新年慶典（Festival）和冰上活動非常有關，如ice fishing（在結冰的湖上釣魚），和Polar Bear Swim（北極熊冬泳）。Polar是極地，所以北極熊冬泳是指人們在新年第一天的早上，跳入寒冷的水中游泳來慶祝新年。

Take a polar bear plunge是當地人常用的說法，plunge是「快速掉落」的意思。在國際職場上，我們會用take a plunge或是plummet（快速墜落）來形容公司的金融狀況（financial situation）或股價（stock price）。

例句：

Failing to fulfill the promises to its customers, the stock price of the enterprise has taken a sharp plunge in the past few months.

（因沒能實踐對於消費者的承諾，該企業的股價在過去數月急遽下滑。）

除了聽歌、看煙火、冬泳，以下還有各國特殊的新年跨國活動要介紹給你！

First-Footing初訪

這是蘇格蘭的習俗，在鐘聲打完十二下時當第一位拜訪朋友的人（需帶禮物）。因為人沒有分身，這個習俗能讓彼此知道誰是心目中最重要的人。

在職場上，我們會聽見外國客戶說gain the footing，指公司開始站穩腳步、獲得某物；另外，在談判的場景中會有equal footing的說法，原意為大家的機會一致，談判時表示勢均力敵。

例句：

The manager has gained a stable footing in her team after several meetings to better understand her teammates.

（那位經理在數場為了更加了解團隊成員而舉辦的會議後，已經在團隊中站穩腳步。）

西班牙新年吃葡萄影片（影片取自YouTube/Matt Wilkie）

Eating Grapes 吃葡萄

吃葡萄也算跨年活動？別懷疑，對西班牙人而言，他們需要在鐘聲打十二次（when the clock strikes twelve）的過程中，每打一下就吃一顆，表示吃下十二個月份的幸運。順帶一題，有些西班牙人為了可以快速吃完葡萄，甚至會從十二月開始練習。要表達「快速吃完」可以用片語take a gulp，代表很快地吃／喝完。

多益測驗題

1.The stock price of that company has_______ after they released the news that the financial projection was not as good as expected.

(A) predicted

(B) projected

(C) plummeted

(D) pleased

2.______ the two companies gained equal footings, the negotiation might have finished a lot faster.

(A) If

(B) Were

(C) Have

(D) Had

解析：

1. 正確答案(C)下跌、驟降。題意為「這間公司在發佈財務預測不如預期時，該公司的股價驟然下跌。」選項(A)預測，字首pre是之前，dict是文字，「之前給你文字」即為預測。選項(B)投射、預測，易和projection混淆。選項(D)當動詞為取悅，與題意不符。

※註：release釋出、expect期待

2. 正確答案(D)。本題測驗文法過去假設倒裝。在假設文法中，過去假設的條件子句用過去完成式，主要子句使用should、would、could、might加上完成式。由於句子後方有have finished，可知這句話用過去假設，所以前面用過去完成式。

原本的句子是If the two companies had gained equal footings，而過去假設倒裝的規則是去掉If之後把Had置首，由於gained前方沒有had，可知句首空格要填入Had。

題意為「要是這兩家公司勢均力敵，談判就可能早許多結束。」

※補充：上文的驪歌可能在葬禮上聽到，表示向自己的摯愛或好友道再見。