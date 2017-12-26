網戀「佛系」男友！恩愛也唸大悲咒 讓她秒冷感

女子網戀「佛系男友」，見面約會後竟不肯離開她了。(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導
女子說和男友親熱時，對方竟唸著大悲咒，讓她瞬間冷感。 女子說和男友親熱時，對方竟唸著大悲咒，讓她瞬間冷感。(圖/ 翻攝自微博)

現代社會有越來越多男女透過網路交友，甚至更進一步成為男女朋友，但這樣真的好嗎？最近大陸有一名年輕女子在網路上分享，提到自己透過交友軟體認識一名很聊得來的男子，心動後相約見面約會，但碰面時卻看到對方身穿袈裟「是一名和尚」，儘管和尚男友表示可以為她破戒；不過兩人恩愛時，男友口中竟唸著大悲咒，讓她瞬間冷感又傻眼。

大陸越來越多網友分享自己網戀「奔現」(從網路認識後走向現實發展)的經驗，一名女網友在微博投稿「網戀奔現的佛系男孩」，講到自己幾個月前透過交友軟體認識了一個男生，雖然長相沒有到滿分，但聊著聊著聊出感情了，兩人之後不僅每晚一起玩遊戲，對方更向她告白「讓我當他女朋友」，女網友也點頭答應。

交往之後，女網友發現男友除了晚上陪她玩線上遊戲之外，他都說「很忙」、「在雲遊四海」，從他的社群平台上也都是山水照。三個月後，男友主動約他見面，卻要女網友買車票，讓她開始覺得情形不對，見面前她還問對方要住哪裡，男友只說要她開房間；結果見面當天，女網友在旅館房間等男友，走進門的卻是一名「穿著袈裟的和尚」，讓她頓時驚呆了。

和尚男友進門後向她行禮，還表示「貧僧破戒」，但女網友想說都到旅館了，兩人開始恩愛時，男友口中突然碎念一些她聽不太懂的話，讓她忍不住問他在說什麼，對方竟告訴她「這是大悲咒」，她瞬間什麼念頭都沒了，只想趕快逃走。事後女網友表示，「我讓他(和尚男友)走也不走，還跟到公司，又在我公司陽台打坐吸收日月精華」，她已經不知道該怎麼面對這個「男友」。

這名「佛系男友」讓許多網友笑噴飯，紛紛留言「現在制服誘惑都玩這麼大嗎？」、「是個假和尚吧」、「佛系這詞毀了，佛祖聽了都生氣了」；還有網友貼出一張穿袈裟的男子上廁所照，開玩笑地問「朋友剛說在廁所遇到的，是他嗎？」。有不少人也安慰女網友，不要再這樣輕易相信網路上的人，畢竟隔著螢幕，妳不知道他到底是好人還是壞人。

約會完，和尚男友竟不肯離開她，還跟到她公司去，在公司陽台打坐，自稱在「吸收日月精華」。 約會完，和尚男友竟不肯離開她，還跟到她公司去，在公司陽台打坐，自稱在「吸收日月精華」。(圖/ 翻攝自微博)

許多網友看完後都快笑翻了，有人開玩笑說女子真的遇到佛系男友了。(圖/ 翻攝自微博) 許多網友看完後都快笑翻了，有人開玩笑說女子真的遇到佛系男友了。(圖/ 翻攝自微博)

文章來源：微博

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