夾娃娃機店家靠「作弊方式」穩賺 讓她爆怒：還我錢

2017年12月26日 11:28 邱柏玟

有一名女網友昨(25)日晚間到士林夜市的一間夾娃娃機店，遇到黑心店家，用透明膠帶「作弊」固定商品，讓她看了超生氣。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

全台各地街頭都能看到越來越多娃娃機店，也讓不少人對此感到訝異，甚至懷疑真的有那麼好賺？有一名女子最近踢爆在夜市裡的一間娃娃機店，居然在機台裡面用透明膠帶固定物品，讓消費者花的錢根本是「肉包子打狗」；有許多網友真心建議，遇到這種黑心店家，請警察來處理最快。

有女網友在臉書社團《爆料公社》踢爆黑心店家，她提到自己昨(25)日晚間去士林夜市逛街，到一間夾娃娃機店花錢夾娃娃，卻遇到「作弊」的店家，「個人覺得，保證取物就是你花到那個金額，你心甘情願，但這間店居然作弊」；她說她們一行人花了130元左右，和店員溝通後請她們調整一下機台內吊飾的位置，豈料她們在過程中發現機台裡吊飾下都是膠帶。

女網友看到店家「作弊」的行為，直接問店員「你們用膠帶黏？」，店員卻說只是鋪底的，她馬上接著說「那是黏住的吧」，但店員始終鬼打牆給一樣的回答，讓她瞬間爆氣痛罵「那就是騙人的」，並要求對方還她們130元，店員馬上說不能退錢。女網友最後提到當時發現機台內真的夾得起來的只有2個吊飾，覺得店家作弊方式讓人很不開心，才會決定分享提醒其他民眾，要小心這間店。

許多網友對於店家黑心的作弊行為，紛紛留言痛斥「吉(告)一個詐欺罪，順便看看，這個(吊飾)應該不是正版的」、「話術有可能造成詐欺罪，很多娃娃機很坑人」、「根本就詐欺，整台2隻可以夾說鋪底會不會太好笑，那種就直接報警讓他紅」，有不少人都認為遇到這種店家，最好的方式就是請警察處理。

不過，也有些人感慨地表達自己的看法，「那些夾娃娃機的商品根本超級廉價」、「為什麼要白白送錢給店家，裡面的東西根本沒那個價值」、「建議先想好停損金額，像我是夾兩次沒有起色就放棄」、「現在滿街一堆娃娃機，寧可把錢拿來吃美食」；甚至有網友說滿街娃娃機店一直開，等著看這種店家崩盤。