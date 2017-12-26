噁心夫妻出現了！超佛房東不追究欠款 只願還他「乾淨房間」

2017年12月26日 12:50 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有看不下去的網友，將此事轉貼到臉書社團《爆料公社》，引起眾人關注。(圖/ 翻攝自臉書)

房客怕遇到惡房東，房東更怕遇到噁心房客！近日有房東遇到生活習慣極差的一家人，甚至積欠房租後就消失，怎麼樣都聯絡不上，讓他將房屋現況及此事分享到網路上；最後經過網友分享、媒體報導，噁心房客也主動出面處理，房東更佛心地表示，「欠費的部分不追究，希望把房子整理好就好」。

桃園有一名房東遇到超噁心的房客，一家四口不僅積欠房租，還將屋內搞得髒亂不堪，連床墊都黑到發臭，最後還逃跑、搞消失，讓房東只好無奈上網PO文求助，有女網友看到後將此文章分享到臉書社團《爆料公社》，痛批這種房客太誇張了。

房東原本就不奢望能討回欠款，只希望這家人能出面把房子整理好，歸還他一開始出租房間的樣貌，強調「欠費的部分不追究了」；慶幸的是，在媒體大肆報導後，這家誇張的房客已主動出面處理了，房東在個人臉書發文感謝眾人的分享幫忙。

儘管房客已出面處理，但許多網友看到房間被弄得如此髒亂，紛紛留下個人看法，「又一個可憐的房東」、「真的好倒楣，租房最怕租到這種狀況」、「那個牆壁到底為什麼有辦法弄得這麼髒」；也有人直言這家子在桃園當地很有名，許多房東都怕了，要大家注意這一家人，而且有網友質疑，「兩個年幼的小孩在這種環境成長，難道不會有問題嗎？」

房東後來表示房客有主動出面表示會處理，他也允諾不計較欠款，只希望還他房屋的原貌。(圖/ 翻攝自臉書)