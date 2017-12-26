扯！宿醉男考駕照差點變「酒駕」 滿嘴酒味讓交警傻眼

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導
監視器畫面拍下李男到場報考後，因為宿醉走路踉蹌的模樣。 監視器畫面拍下李男到場報考後，因為宿醉走路踉蹌的模樣。(圖/ 翻攝自影片)

考駕照對不少人來說是一件大事，都是準備好一段時間才願意接受考試。大陸廣東省出現一名李姓男子醉醺醺地去考駕照，走路踉蹌引起側目外，渾身酒氣讓交警看了傻眼，直接要求他酒測，結果酒精含量竟高達62%，讓李男當場被取消資格。

綜合陸媒報導，來自珠海市的李男14日早上去考駕照，走路搖搖晃晃地走進候考室，打算報考駕照科目三的測驗，但走路怪異的異狀讓擦身而過的路人都忍不住多看幾眼，甚至有一名白衣男子一臉不敢置信地看著他。輪到李男到櫃檯前核對資料時，交警注意到他全身散發酒味，馬上要求他呼氣酒測，確定他體內酒精含量超標。

李男對此聲稱自己前一晚和朋友聚餐有飲酒，才會渾身酒味；但交警表示，「他測出來是62%已經符合飲酒駕駛的標準，如果達到80%那就是醉酒駕駛了」，所以李男的考試資格當場被取消。有許多網友看到李男的行徑，紛紛留言痛罵「好險沒讓他考，考過也是三寶」、「考到了不知道要害死多少人」。

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櫃檯的交警發現後，要求李男當場酒測，酒精含量竟高達62%，讓他當場被取消考試資格。 櫃檯的交警發現後，要求李男當場酒測，酒精含量竟高達62%，讓他當場被取消考試資格。(圖/ 翻攝自影片)

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