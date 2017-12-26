包1600元嫌喜宴難吃！新人怒退錢 他「秒傳帳號」引網轟

2017年12月26日 14:17 杜炤佑

喜宴不好吃可以退錢？日前一名網友在臉書爆料，表示他去參加朋友的喜宴時，意外目睹新郎的友人當場嫌菜難吃，還用LINE傳訊息「教訓」新郎，直批「很落漆」、「沒用心」等話，讓新人相當難過，最後氣得將禮金退回。

網友在臉書「爆料公社」PO文表示，日前參加朋友的婚禮時，遇見新人的大學同學某A也來參加，但因為當時某A來晚了，所以沒有位置可以坐，現場工作人員也趕緊安排，但某A卻直接傳訊息給新人，「沒位置又不好吃」、「你最好以後對我們厚道一點」、「你要多多出席大場面，見多識廣，就會懂了。」

大學同學受邀喜宴嫌菜難吃，當場傳訊「教訓」新人。(圖/爆料公社)

新人本來想用貼圖解決尷尬的對話，沒想到某A又嗆「真的很丟人」，讓新人實在忍無可忍，直接回覆：「丟不丟人不是你說的算，如果不OK我錢還你，很感謝你來。你帳號給我，我錢退給你謝謝！」結果對方1分鐘內就回傳存摺照片要他轉帳。

原PO最後更說：「後來我朋友，當天馬上就把某A給的禮金轉帳給某A了！」、「順帶一提，這位某A的禮金只有1600！而我朋友他們每桌菜都破萬元的！」

對此，引起許多網友砲轟「不要臉天下無敵」、「辦的好不好，也不用他這個1600的人來說嘴」、「結婚時可以看清很多人」、「那個某A是第一次參加喜宴？是第一次看到這種大場面？社交能力也太差！」、「用1600認識一個人，便宜！」、「比直接混進去吃免錢的還沒品」。