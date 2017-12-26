包1600元嫌喜宴難吃！新人怒退錢 他「秒傳帳號」引網轟

包1600元嫌喜宴難吃！新人怒退錢 他「秒傳帳號」引網轟(圖/本報資料照)（示意圖，非本人）

友善列印

喜宴不好吃可以退錢？日前一名網友在臉書爆料，表示他去參加朋友的喜宴時，意外目睹新郎的友人當場嫌菜難吃，還用LINE傳訊息「教訓」新郎，直批「很落漆」、「沒用心」等話，讓新人相當難過，最後氣得將禮金退回。

網友在臉書「爆料公社」PO文表示，日前參加朋友的婚禮時，遇見新人的大學同學某A也來參加，但因為當時某A來晚了，所以沒有位置可以坐，現場工作人員也趕緊安排，但某A卻直接傳訊息給新人，「沒位置又不好吃」、「你最好以後對我們厚道一點」、「你要多多出席大場面，見多識廣，就會懂了。」

包1600元嫌喜宴難吃！新人怒退錢 他「秒傳帳號」引網轟 大學同學受邀喜宴嫌菜難吃，當場傳訊「教訓」新人。(圖/爆料公社)

新人本來想用貼圖解決尷尬的對話，沒想到某A又嗆「真的很丟人」，讓新人實在忍無可忍，直接回覆：「丟不丟人不是你說的算，如果不OK我錢還你，很感謝你來。你帳號給我，我錢退給你謝謝！」結果對方1分鐘內就回傳存摺照片要他轉帳。

原PO最後更說：「後來我朋友，當天馬上就把某A給的禮金轉帳給某A了！」、「順帶一提，這位某A的禮金只有1600！而我朋友他們每桌菜都破萬元的！」

對此，引起許多網友砲轟「不要臉天下無敵」、「辦的好不好，也不用他這個1600的人來說嘴」、「結婚時可以看清很多人」、「那個某A是第一次參加喜宴？是第一次看到這種大場面？社交能力也太差！」、「用1600認識一個人，便宜！」、「比直接混進去吃免錢的還沒品」。

包1600元嫌喜宴難吃！新人怒退錢 他「秒傳帳號」引網轟 最後新人氣得將禮金退回。(圖/爆料公社)
扯！宿醉男考駕照差點變「酒駕... 師大夜市也淪陷！店家結帳偷灌...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。