師大夜市也淪陷！店家結帳偷灌水 網轟：黑心惡劣

2017年12月26日 15:10 於慶璇

繼墾丁大街「吳師傅滷味」被爆1盤920元天價、士林夜市「鑲金巧克力」2小包455元後，如今師大夜市也被爆出有黑心店家以話術詐騙消費者，最後結帳時偷偷灌水價錢，「我們很明顯地看出她在某副耳環時，重複的按了兩次同樣的金額」，讓不少網友看後怒批惡劣！

一名女網友在《批踢踢實業坊》揭露師大夜市詐騙消費者手法，表示當日與妹妹前往逛街購買耳環，在進入店家後，妹妹很快地挑了一對650元及兩支分別為380元及280元的耳環，而女網友則在挑了一支380元的耳環後，又在兩副耳環間舉棋不定，店員這時表示「可以兩副各選一支湊成一組」，於是她挑選了兩支不同造型的耳環湊對。

沒想到結帳時，刷卡金額竟將近3000元，「但因為不確定彼此的價格，店員又一直跟我們聊天，所以就沒特別提出來問，直到回家後，我們再算一次，刷卡金額居然比我們自己算的多了600塊」，於是打算回店家理論。

店家一邊向姐妹倆核對價格，一邊很快速地按計算機，「我們很明顯地看出她在某副耳環時，重複的按了兩次同樣的金額，當然，算出來的結果跟結帳金額一樣」。兩人看穿店家伎倆後，拿起手機打算重算一遍，這時店家才很牽強地說「那兩副不一樣的耳環不能拆開買」、「喔！那就是少給妳們一組耳環了」。

女網友表示，當下她發現店家早就把剩下的那兩支耳環湊成一對放在架上販售，讓她感到相當傻眼，為此提醒所有消費者，購買當下不要只顧著聊天過於信任對方，這種詐騙手法相當常見，希望不會再有受害者出現。

文章曝光後，引起網友圍剿，紛紛怒批「幫高調」、「純銀這價位也真的很貴」、「師大很多這樣的店，還有平日跟假日價格不一樣，就只想騙觀光客錢」、「之前陪朋友去買衣服，說什麼正韓，都不標價，刷卡的時候一件好像4、5000元，後來那間店好像倒了」；另外還有人爆料「這間之前有去應徵過，月休竟然只有四天，而且工時大約11小時，超血汗的爛店」。