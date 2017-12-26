師大夜市也淪陷！店家結帳偷灌水 網轟：黑心惡劣

師大夜市也淪陷！店家結帳偷灌水 網轟：黑心惡劣（資料照，非新聞當事人）

友善列印

繼墾丁大街「吳師傅滷味」被爆1盤920元天價、士林夜市「鑲金巧克力」2小包455元後，如今師大夜市也被爆出有黑心店家以話術詐騙消費者，最後結帳時偷偷灌水價錢，「我們很明顯地看出她在某副耳環時，重複的按了兩次同樣的金額」，讓不少網友看後怒批惡劣！

一名女網友在《批踢踢實業坊》揭露師大夜市詐騙消費者手法，表示當日與妹妹前往逛街購買耳環，在進入店家後，妹妹很快地挑了一對650元及兩支分別為380元及280元的耳環，而女網友則在挑了一支380元的耳環後，又在兩副耳環間舉棋不定，店員這時表示「可以兩副各選一支湊成一組」，於是她挑選了兩支不同造型的耳環湊對。

沒想到結帳時，刷卡金額竟將近3000元，「但因為不確定彼此的價格，店員又一直跟我們聊天，所以就沒特別提出來問，直到回家後，我們再算一次，刷卡金額居然比我們自己算的多了600塊」，於是打算回店家理論。

店家一邊向姐妹倆核對價格，一邊很快速地按計算機，「我們很明顯地看出她在某副耳環時，重複的按了兩次同樣的金額，當然，算出來的結果跟結帳金額一樣」。兩人看穿店家伎倆後，拿起手機打算重算一遍，這時店家才很牽強地說「那兩副不一樣的耳環不能拆開買」、「喔！那就是少給妳們一組耳環了」。

女網友表示，當下她發現店家早就把剩下的那兩支耳環湊成一對放在架上販售，讓她感到相當傻眼，為此提醒所有消費者，購買當下不要只顧著聊天過於信任對方，這種詐騙手法相當常見，希望不會再有受害者出現。

文章曝光後，引起網友圍剿，紛紛怒批「幫高調」、「純銀這價位也真的很貴」、「師大很多這樣的店，還有平日跟假日價格不一樣，就只想騙觀光客錢」、「之前陪朋友去買衣服，說什麼正韓，都不標價，刷卡的時候一件好像4、5000元，後來那間店好像倒了」；另外還有人爆料「這間之前有去應徵過，月休竟然只有四天，而且工時大約11小時，超血汗的爛店」。

阿婆到超商幫孫買「豬肉」 店員秒懂笑翻
尾牙吃「台南擔仔麵」還要自費3千元 網驚呆
男從消防員手中滑落慘死 墜樓影片曝光
包1600元嫌喜宴難吃！新人... 女友想吃橘子要男友服務 抱怨...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。