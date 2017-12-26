女友想吃橘子要男友服務 抱怨文釣出一票公主：沒自己剝過

2017年12月26日 15:25 邱柏玟

男子在《Dcard》匿名發文抱怨公主病女友，想吃橘子又不自己剝皮，讓他決定用分手相逼。(圖/ 翻攝自《Dcard》)

台灣有許多好吃的美食、水果，是民眾相當以引為傲的。日前卻有一名男子上網抱怨公主病女友，想吃橘子竟喊不會剝，教她兩次後還說不會，讓他氣得罵髒話又說「不會剝就分手」，吸引超過上萬人關注；沒想到意外得知有不少女生不喜歡剝橘子，還有人自爆「在家爸爸會把水果處理好」，掀起熱議。

24日凌晨有一名男網友在《Dcard》匿名發文，開頭就痛罵「X不會自己剝橘子就分手」，提到女友想吃橘子所以他特地去買，結果對方卻又不吃，一問之下居然得到「我不會剝」的答案，他也耐心地教了她兩次，女友卻仍嘴硬說自己不會剝橘子，還誇張地說「不幫女朋友剝橘子就是渣」。

男子非常不能接受女友的觀念，在文中直接表明「那還是分手好了，受不了妳的公主病了」。這篇文章被瘋狂轉發，竟有超過1萬5千名網友朝聖，好奇兩人最後是不是真的分手，還紛紛留下回應「你跟她說最新吃法是連皮都吃」、「是裝笨吧…」。

不過，男網友的抱怨文章意外釣出不少真的沒剝過橘子的女生，「我還真的沒有自己剝過橘子，在家爸爸會把水果處理好，在外面就買處理好的水果」、「不喜歡剝橘子，手會髒髒的」；有其他女網友認為該男的說法太誇張，直言「看你這麼黑她，感覺她離開你也是賺到」、「我快笑死，一個講話難聽一個公主病」。