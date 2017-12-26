店員搞不清狀況！客人大暴走「叫老闆出來」 結局神展開

2017年12月26日 15:55 杜炤佑

太傻眼啦！日前有女網友在臉書PO文表示，有一名客人手機壞掉向她求救，但她因為無法找出問題，只好回答「壞掉要送修」，結果客人大發雷霆，氣得要她叫老闆出來，沒想到結局神展開。

女網友在臉書「靠北奧客」發文，表示某天上班時有客人因為手機當機，於是請她幫忙檢查，但原PO看了一下，先是問「你要不要重開機看看？」對方則回：「重開機哪有好，它就壞掉了嘛」。

當下原PO認為手機應該是壞了，要送修處理，客人問她「送修要多久？」她回「不知道耶，要好幾天吧！」不料這一句卻讓客人大暴怒，直批「連這都不知道？！你們是怎麼做生意的？」

當時原PO聽完忍不住笑出來，客人直接大罵：「笑什麼，你真沒禮貌，你們店長在哪叫他出來」。接著原PO只說：「喔好」，然後「就去廚房把正在炒肉燥的老闆叫出來了」。原來原PO並不是在手機行上班，而是「餐廳」，只是沒想到客人竟會如此生氣，讓她實在哭笑不得。

網友紛紛笑說「服務業真的什麼都要會」、「今害！我還花了三秒鐘去想炒肉燥的老闆和修手機有什麼關係」。(圖/靠北奧客臉書)

文章一出，其他網友紛紛笑說「服務業真的什麼都要會」、「今害！我還花了三秒鐘去想炒肉燥的老闆和修手機有什麼關係」、「秒懂」、「如果腦殘是奧運項目的話，這人可以拿冠軍了...」、「老闆一臉問號」、「手機順便炒一炒」、「我在餐廳端盤子時還真的順便幫客人修過手機…」、「難不成店家的店名太像修理手機的嗎」、「這位客人！你該修的不是手機...是腦袋啊」。