17歲少年沉迷手遊持刀搶劫 被逮竟大喊：等我把遊戲退了！

2017年12月26日 15:58 陳慶餘

中國大陸四川瀘州瀘縣一名17歲少年沉迷手遊，而為了花錢儲值，他竟持刀搶劫住在樓上的鄰居。誇張的是，事後警方逮人時，少年擔心的竟不是自己會因此受到法律制裁，而是仍然心繫手中的遊戲，竟對警察大喊「你抓我可以，等我把遊戲退了！」

根據《成都商報》報導，就讀高中的17胡姓少年相當喜歡玩手機遊戲《王者榮耀》，但玩遊戲的開銷大到他的零用錢無法支撐，「電視演的都是拿著刀，帶個頭套從別人手裡很快就能弄到錢，還不容易被發現」，胡姓少年在被警方逮捕後坦承，自己的搶劫手法是看電視學來的。

今年10月，少年帶著準備好的帽子、頭套及刀子出門，而他的搶劫目標就是住在樓上的彭姓鄰居。少年認為只要帶了頭套「連自己親生爸媽都不認得，更何況鄰居」，當他拿刀敲門時，應門的是一個小孩，而他一見到對方就立刻抓住孩子，接著就把刀架在其脖子上，隨即大吼「把客廳的窗簾拉起來，把現金和手機拿出來」。

被少年突如其來舉動嚇傻的孩子父母，連忙按照他的要求將總共300元（約新台幣1369元）和將手機放在茶几上，但少年嫌錢太少，氣得大喊「我要1000元（約新台幣4552元），拿到我就走！」少年一邊喊，一邊拿刀子在人質額頭上比畫，接著還把他的耳朵割出血來。因為擔心傷到孩子，孩子父母又再度拿出500元（約新台幣2776元）給胡姓少年，這時他才一把推開孩子，抓起茶几上的900多元人民幣（約新台幣4097元）逃離現場。

少年一邊跑，一邊脫下犯案用的帽子和頭套，這時他聽見被搶的鄰居大喊抓小偷，這時他就一股腦地往外衝，當他跑到省瀘彩虹橋附近的一間汽車行時他又偷了雙鞋子，以防警察根據鞋印找到他，接著他就將犯案的道具從橋上丟到水中來湮滅證據

不過少年仍然在一天後就被警方逮捕，當警方發現他時，他正在住家附近的一個茶攤玩《王者榮耀》，而他在被逮捕時更激烈反抗，遭警壓制在地時甚至不斷大喊「你抓我可以，等我把遊戲退了！」少年在被逮後對犯行供認不諱，在經過兩個多月的審理後，瀘縣人民法院判處少年需服刑4年11個月。