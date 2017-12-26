阿婆到超商幫孫買「豬肉」 店員秒懂網友笑翻：有畫面

2017年12月26日 16:30 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日連鎖超商與比利時知名品牌Godiva聯名推出限量巧克力飲品，全台現量50萬杯，一推出就被民眾搶購一空。其中一名雲林超商店員透露，有位阿婆一進門就用台語問「有沒有賣豬肉」，讓店員滿臉黑人問號，直到阿婆說是孫子堅持要在超商買，他才瞬間秒懂，原來阿婆嘴裡說的「豬肉」指的是「Godiva」，讓店員忍不住笑了出來！

一名超商男店員在社交網站《Dcard》寫下，日前遇到了一名阿婆上門，看上去似乎剛去附近的黃昏市場買菜，一進門就用台語問「弟弟，你們有沒有賣『diva』」，店員表示要到市場才買得到，但阿婆卻說：「我也知道7-11不會賣，是我孫子叫我來7-11才買的，我剛有在市場買了diva，等等要回去做爌肉給他吃」。

阿婆一番話瞬間點醒店員，發現阿婆口中的「diva」指的就是限量巧克力飲品「godiva」，笑著告訴阿婆「我知道你孫子要什麼了」，並向阿婆介紹這是來自歐洲的巧克力牛奶。阿婆雖然嘴上嫌貴「夭死囝仔叫我買這種東西」，但還是在道謝後，帶著2杯可可回家了。

隔日，婆婆又再度出現超商門口，並向店員點了2杯「是我要喝的」，讓店員忍不住笑了出來：「godiva收服了鄉下老人家」。

暖心貼文讓不少網友看後紛紛笑翻，直呼「阿婆好可愛」、「腦中直接有畫面」、「讓我想到了我阿公，好想他」、「這個拍成廣告感覺效果很不錯啊」、「阿婆真的很可愛誒，也真的有夠疼孫的」；但也有網友哀號「我都買不到」、「我們台中的第一天下午就全部賣完了」。