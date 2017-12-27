不滿飯店「舞台燈光太亮」 女模與員工集體互毆

不滿飯店「舞台燈光太亮」 女模與員工集體互毆(圖翻攝自/都市快報)

友善列印
/綜合報導

舞台燈光太亮，讓人氣到動手？大陸陝西一間飯店，日前於24日舉辦平安夜晚會，期間安排模特兒走秀橋段，但彩排時疑似因舞台太亮，惹得模特兒與助理不滿，竟與飯店員工發生爭執，最後演變成集體互毆，該段影片在網路上流傳，拍影片者爆料，當時20名模特兒遭員工毆打，而飯店人員也跳出來喊冤。

根據《都市快報》報導，鬥毆事件發生於吉源國際酒店，當時飯店舉辦「古城麗人國際風彩大賽」的晚宴，彩排走秀期間，女模要求僅開舞台燈，而飯店人員也如實照做，但對方之後覺得燈光太亮，便要求調暗。負責音響設備的蘭姓實習生表示，當時對方便嗆「你瞪我幹啥」，他回「我沒有瞪你，我跟你又不認識」，之後男子二話不說，一腳踹向他的肚子。

晚宴期間，原本安排模特兒兩段表演，但對方僅表演一項後便匆匆離開 晚宴期間，原本安排模特兒兩段表演，但對方僅表演一項後便匆匆離開(圖翻攝自/都市快報)

蘭姓實習生原本想反擊，沒想到又遭對方用麥克風砸前額，宴會廳趙姓經理趕緊上前勸架，但爭執仍然沒有停止，20幾名模特兒與飯店人員集體鬥毆。之後由於晚宴時間即將開始，一群人才決定暫時休戰。不過晚宴期間，原本安排模特兒兩段表演，但對方僅表演一項後便匆匆離開。

而西安市公安局長安分局表示，案發當天有對衝突雙方當事人進行調查，網路傳言有孕婦遭打，不過初步調查並沒有孕婦在其中，目前還正在釐清真相，不過原本是一場快樂的晚宴，最後卻演變成集體互毆，也讓這起晚宴蒙上一層灰。

男15樓跳下從消防員手中滑落... 站在崖邊觀浪！土石鬆動 男連...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。