不滿飯店「舞台燈光太亮」 女模與員工集體互毆

2017年12月27日 08:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

舞台燈光太亮，讓人氣到動手？大陸陝西一間飯店，日前於24日舉辦平安夜晚會，期間安排模特兒走秀橋段，但彩排時疑似因舞台太亮，惹得模特兒與助理不滿，竟與飯店員工發生爭執，最後演變成集體互毆，該段影片在網路上流傳，拍影片者爆料，當時20名模特兒遭員工毆打，而飯店人員也跳出來喊冤。

根據《都市快報》報導，鬥毆事件發生於吉源國際酒店，當時飯店舉辦「古城麗人國際風彩大賽」的晚宴，彩排走秀期間，女模要求僅開舞台燈，而飯店人員也如實照做，但對方之後覺得燈光太亮，便要求調暗。負責音響設備的蘭姓實習生表示，當時對方便嗆「你瞪我幹啥」，他回「我沒有瞪你，我跟你又不認識」，之後男子二話不說，一腳踹向他的肚子。

晚宴期間，原本安排模特兒兩段表演，但對方僅表演一項後便匆匆離開(圖翻攝自/都市快報)

蘭姓實習生原本想反擊，沒想到又遭對方用麥克風砸前額，宴會廳趙姓經理趕緊上前勸架，但爭執仍然沒有停止，20幾名模特兒與飯店人員集體鬥毆。之後由於晚宴時間即將開始，一群人才決定暫時休戰。不過晚宴期間，原本安排模特兒兩段表演，但對方僅表演一項後便匆匆離開。

而西安市公安局長安分局表示，案發當天有對衝突雙方當事人進行調查，網路傳言有孕婦遭打，不過初步調查並沒有孕婦在其中，目前還正在釐清真相，不過原本是一場快樂的晚宴，最後卻演變成集體互毆，也讓這起晚宴蒙上一層灰。