台鐵班表曝光！車長生前：班表很硬、1天換8趟車

2017年12月27日 10:39 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台鐵一名張姓車長，因為長期輪班，還要照顧中風老母，日前因生病身體不堪負荷，仍連續上班6天，23日在家中猝逝，年僅37歲。對此，台鐵產業工會昨（26日）晚11時許發出聲明表示哀悼，悲嘆「破碎的休息時間、和外站過夜的工作環境，最終還是壓垮了他！」

據悉，張姓車長因為本身罹患高血壓，平日必須照料中風老母，再加上工作繁忙，睡眠時間嚴重不足，體力難以負荷，工作、家庭蠟燭兩頭燒，猝逝前還因感冒身體不適，仍撐到例休假時才向台鐵多請病假。23日上午甚至還詢問同事請假是否獲准，不料1小時候卻被家人發現無吸呼心跳，送醫不治。

有台鐵員工透露，張姓車長工作認真，曾想暫時調離車長職務，但主管以「人力不足」為由勸阻盼能暫緩，車長無奈之下考慮申請留職停薪，無奈發生此一憾事。國民黨立委蔣萬安質疑，台鐵長期人力不足、日夜班表不合理，政府竟然還未核定足夠的人力，到底還要讓多少悲劇發生，才會補足人力，疾呼「手握權力的人，要有同理心，修惡的勞基法，真的不該被通過！」

台鐵產業工會昨深夜發出聲明指出，張員是產業工會的一員，曾與同仁一起參與「春節依法休假」的抗議行動，當時張員表示，他的班表「相當硬，且休息時間很少，最高還曾1天換了8趟車」，實際值乘、再加上待命時間，工時還曾突破近10小時，「破碎的休息時間和外站過夜的工作環境，最終還是壓垮了他！」呼籲台鐵必須正視長期人力不足、與班表問題。

對此，台鐵駁斥外傳的過勞說，強調該員任職於高雄車班組擔任乘務工作，每日平均工時為6小時40分，每月延長工時均符合勞基法之規定。台鐵產業工會則感嘆「沒有違法，沒有超時，是啊！因為這些『隱形工時』都被台鐵局苛扣殆盡！台鐵局應該重視這些隱形的待命時數，確切計入工資中，並明確依照勞基法規範每工作4小時就要休息半小時！」

針對本次事件，台鐵局回覆高雄車班人力已經超過編制員額，產業工會質疑因客運量自民國100年起逐年提升，員工編制卻仍依循舊制，造成現職員工因故請假有所顧慮，進而發生遺憾。應依目前客運量重新檢討，並再次強烈要求請增員額儘快到位。最後，工會強調，台鐵員工的長期過勞，已經是結構性問題，面對張員的猝死，台鐵卻推稱「個人因素」，並且說因為在家中過世所以不是過勞死，「這種說法是在逃避改善過勞班表，過長工時的責任！」